Мемлекет басшысы Ашхабадтағы Бейтараптық монументіне гүл шоғын қойды
Сурет: akorda.kz
Халықаралық бейбітшілік және сенім жылына арналған форум аясында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев басқа мемлекеттердің жетекшілерімен бірге Бейтараптық монументіне гүл шоғын қою рәсіміне қатысты.
Ресми ақпаратты Ақордағын баспасөз қызметі 2025 жылдың 12 желтоқсанында берді.
Сурет: akorda.kz
Салтанатты шара Түрікменстанның бейбітшілікке, тұрақтылыққа және жасампаздыққа деген берік ұстанымын бейнелейтін маңызды нысан алдында өтті.
Сурет: akorda.kz
Форум барысында қатысушы елдер халықаралық сенімді күшейту, өңірлік қауіпсіздікті нығайту және мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты тереңдету мәселелерін талқылап жатыр.
Сурет: akorda.kz
