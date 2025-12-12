#Халық заңгері
Оқиғалар

Мемлекет басшысы Ашхабадтағы Бейтараптық монументіне гүл шоғын қойды

Халықаралық бейбітшілік және сенім жылына арналған форум аясында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев басқа мемлекеттердің жетекшілерімен бірге Бейтараптық монументіне гүл шоғын қою рәсіміне қатысты., сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 10:38 Сурет: akorda.kz
Халықаралық бейбітшілік және сенім жылына арналған форум аясында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев басқа мемлекеттердің жетекшілерімен бірге Бейтараптық монументіне гүл шоғын қою рәсіміне қатысты.

Ресми ақпаратты Ақордағын баспасөз қызметі 2025 жылдың 12 желтоқсанында берді.

Сурет: akorda.kz

Салтанатты шара Түрікменстанның бейбітшілікке, тұрақтылыққа және жасампаздыққа деген берік ұстанымын бейнелейтін маңызды нысан алдында өтті.

Сурет: akorda.kz

Форум барысында қатысушы елдер халықаралық сенімді күшейту, өңірлік қауіпсіздікті нығайту және мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты тереңдету мәселелерін талқылап жатыр.

Сурет: akorda.kz

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
