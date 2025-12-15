Алматыда жүргізуші жүк көлігінің астына кіріп кетті - ер адам ғажап түрде аман қалған
Түннің бір уағында жеңіл көлік жолдың шетінде тоқтап тұрған фураға жоғары жылдамдықпен соғылып, қатты соққының салдарынан оның астына кіріп кеткен. Mitsubishi автокөлігінің рөлі оң жақта орналасқанын ескерсек, жүргізушінің аман қалғаны – нағыз ғажайып.
Сурет: Zakon.kz
Сонымен қатар жеңіл автокөліктің газ қондырғысымен жабдықталғаны белгілі болды. Қақтығыстан кейін газ баллоны көліктен түгелдей жұлынып кеткен. Абырой болғанда, жарылыс орын алған жоқ.
Сурет: Zakon.kz
Оқиға орнына жедел түрде шұғыл қызметтер жетті. Домкраттың көмегімен фура көтеріліп, қатты зақымданған автокөлік пен зардап шеккен жүргізуші сыртқа шығарылды.
Сурет: Zakon.kz
Әртүрлі дене жарақаттарын алған ер адам жедел түрде ауруханаға жеткізілді.
Сурет: Zakon.kz
Белгілі болғандай, куәгерлер жеңіл көлікті дер кезінде өрт сөндіргішпен өңдеп үлгерген. Олардың айтуынша, жүргізушінің жолы болған. Ол көлікке қысылып қалғанына қарамастан тірі қалды, екіншіден көлік дер кезінде өңделіп, өртенбеді.
Қазір жол полициясының қызметкерлері жол-көлік оқиғасының барлық мән-жайын анықтап жатыр.
