#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
522.38
612.6
6.54
Оқиғалар

Алматыда жүргізуші жүк көлігінің астына кіріп кетті - ер адам ғажап түрде аман қалған

Алматыда жүргізуші жүк көлігінің астына кіріп кетті - ер адам ғажап түрде аман қалған , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 10:39 Сурет: Zakon.kz
15 желтоқсанға қараған түні Шоссе көшесінде Mitsubishi Shariot маркалы жеңіл автокөлік жол жиегінде тұрған Shackman фурасына соғылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түннің бір уағында жеңіл көлік жолдың шетінде тоқтап тұрған фураға жоғары жылдамдықпен соғылып, қатты соққының салдарынан оның астына кіріп кеткен. Mitsubishi автокөлігінің рөлі оң жақта орналасқанын ескерсек, жүргізушінің аман қалғаны – нағыз ғажайып.

Сурет: Zakon.kz

Сонымен қатар жеңіл автокөліктің газ қондырғысымен жабдықталғаны белгілі болды. Қақтығыстан кейін газ баллоны көліктен түгелдей жұлынып кеткен. Абырой болғанда, жарылыс орын алған жоқ.

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнына жедел түрде шұғыл қызметтер жетті. Домкраттың көмегімен фура көтеріліп, қатты зақымданған автокөлік пен зардап шеккен жүргізуші сыртқа шығарылды.

Сурет: Zakon.kz

Әртүрлі дене жарақаттарын алған ер адам жедел түрде ауруханаға жеткізілді.

Сурет: Zakon.kz

Белгілі болғандай, куәгерлер жеңіл көлікті дер кезінде өрт сөндіргішпен өңдеп үлгерген. Олардың айтуынша, жүргізушінің жолы болған. Ол көлікке қысылып қалғанына қарамастан тірі қалды, екіншіден көлік дер кезінде өңделіп, өртенбеді.

Қазір жол полициясының қызметкерлері жол-көлік оқиғасының барлық мән-жайын анықтап жатыр.

Бұған дейін Павлодарда есірткі таратушы ұсталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жетісу облысында жеңіл автокөлік жүк көлігінің астына кіріп кетті
22:04, 07 маусым 2023
Жетісу облысында жеңіл автокөлік жүк көлігінің астына кіріп кетті
Алматыда жасөспірім тізгіндеген Lexus бар жылдамдығымен құрылыс техникасы астына "кіріп" кетті
23:16, 09 маусым 2025
Алматыда жасөспірім тізгіндеген Lexus бар жылдамдығымен құрылыс техникасы астына "кіріп" кетті
Алматыда түн ортасында жантүршігерлік жол апаты болды: жүргізуші қаза тапты
09:52, 05 қаңтар 2025
Алматыда түн ортасында жантүршігерлік жол апаты болды: жүргізуші қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: