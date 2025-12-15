#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
522.38
612.6
6.54
Оқиғалар

Алаяқтарға сенген павлодарлық зейнеткер 2 млн теңгесінен айырылды

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 10:47 Фото: Zakon.kz
Павлодар қаласында 72 жастағы зейнеткер әйел интернет пен телефон алаяқтарының құрбаны болды. Қылмыскерлер ұзақ уақыттан бері қолданылып келе жатқан алаяқтық схеманы пайдаланып, зейнеткердің сеніміне кіріп, ірі көлемдегі қаржысын иемденген.

Оқиға Ресей Федерациясының нөмірінен келген телефон қоңырауынан басталған. Белгісіз ер адам өзін дәрігер ретінде таныстырып, зейнеткерге басқа емханада вакцинациядан өту қажеттігін айтып, сендірген. Әңгіме барысында әйелдің телефонына СМС-хабарлама келген.

Алаяқтардың айтуымен зейнеткер сол хабарламадағы кодты айтып берген. Нәтижесінде қаскөйлер оның банктік шоттарына заңсыз қол жеткізген.

Көп ұзамай зейнеткерге өзін "тергеуші Эдуард" және "қаржы жөніндегі маман Виктор" деп таныстырған тағы екі адам хабарласып, шотына "мемлекеттік қаражат" түскенін және оны кері қайтару қажеттігін айтқан.

Алаяқтардың нұсқауын бұлжытпай орындаған әйел өз шотынан 2 млн теңгені шешіп алып, шетелдегі белгісіз есепшотқа аударған.

Тек қаржы аударылғаннан кейін ғана ол алданғанын түсінген. Қылмыскерлер ізін жасыру мақсатында барлық хабарламалар мен қоңырауларды өшіруді талап еткен. Осыдан кейін жәбірленуші полицияға жүгінген. Павлодар қаласы полициясының мәліметінше, аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Құқық қорғау органдары тұрғындарды барынша сақ болуға шақырады. Полиция өкілдері SMS арқылы келетін кодтарды ешқашан бөгде адамдарға бермеуге, сондай-ақ бейтаныс нөмірлерден келетін қоңырауларға сене бермеуге кеңес береді.

Алаяқтар өздерін мемлекеттік орган қызметкері немесе медицина, қаржы саласының маманы ретінде таныстырып, заңды әрекет жасап жатқандай әсер қалдырады.

Сондықтан кез келген ақпаратты тексеру – қаржылық қауіпсіздіктің басты кепілі. Егер сіз немесе жақындарыңыз осындай жағдайға тап болса, дереу 102 нөміріне хабарласу немесе Павлодар облысы полиция департаментінің @dp_pavlodar Instagram парақшасына тікелей жазу ұсынылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы облысында алаяқ алдап-арбау арқылы танысының 69 млн теңгесін иеленген
20:14, 17 қаңтар 2025
Алматы облысында алаяқ алдап-арбау арқылы танысының 69 млн теңгесін иеленген
ШҚО-да жарты келіге жуық есірткімен курьер қолға түсті
11:04, Бүгін
ШҚО-да жарты келіге жуық есірткімен курьер қолға түсті
Алматыда жүргізуші жүк көлігінің астына кіріп кетті - ер адам ғажап түрде аман қалған
10:39, Бүгін
Алматыда жүргізуші жүк көлігінің астына кіріп кетті - ер адам ғажап түрде аман қалған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: