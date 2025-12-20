#Халық заңгері
Оқиғалар

"Орталық Азия – Жапония": келесі саммит Қазақстанда өтеді

&quot;Орталық Азия – Жапония&quot;: келесі саммит Қазақстанда өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.12.2025 10:19 Сурет: akorda.kz
"Орталық Азия – Жапония" саммитінің қорытындысы бойынша Токио декларациясы қабылданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл форматтағы төрағалық енді Қазақстан тарапына өтті.

Орталық Азия мемлекеттері басшылары мен Жапония Премьер-министрі келесі саммиті Қазақстанда өткізуге келісті.

Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев "Орталық Азия – Жапония" диалогының бірінші саммитінде сөз сөйлегенін хабарлаған едік.

Ол елімізде жапон университеттері мен білім орталықтарының бөлімшілерін ашуды ұсынды.

Президент орнықты ауыл шаруашылығы саласында бірлескен зерттеу платформасын құруды ұсынды.

Айдос Қали
