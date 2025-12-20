"Орталық Азия – Жапония": келесі саммит Қазақстанда өтеді
Сурет: akorda.kz
"Орталық Азия – Жапония" саммитінің қорытындысы бойынша Токио декларациясы қабылданды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл форматтағы төрағалық енді Қазақстан тарапына өтті.
Орталық Азия мемлекеттері басшылары мен Жапония Премьер-министрі келесі саммиті Қазақстанда өткізуге келісті.
Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев "Орталық Азия – Жапония" диалогының бірінші саммитінде сөз сөйлегенін хабарлаған едік.
Ол елімізде жапон университеттері мен білім орталықтарының бөлімшілерін ашуды ұсынды.
Президент орнықты ауыл шаруашылығы саласында бірлескен зерттеу платформасын құруды ұсынды.
