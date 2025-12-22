#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Оқиғалар

Аяз бен қар: қазақстандықтарға қолайсыз ауа райы жайлы ескертілді

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Вознесенский Кафедральный Собор, Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 12:20 Фото: pexels
Синоптиктер алдағы үш күнге – 2025 жылғы 23, 24 және 25 желтоқсанға – Қазақстан бойынша ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдағы күндерге еліміз бойынша қалың қар мен боран, оған қоса көктайғақ күтілуде.

"Алдағы бірнеше күнде Қазақстан аумағындағы ауа райын батыстан шығысқа қарай жылдам ығысатын циклон қалыптастырады. Ол өзімен бірге қар, бұрқасын, желдің күшеюін, ал батыс өңірлерде көктайғақ құбылыстарын алып келеді. Алайда 25 желтоқсанда циклонның орнын суық ауа массасының басып кіруі алмастырады. Соның салдарынан түнгі уақытта елдің батысында ауа температурасы 20–25 градус аязға, ал солтүстігінде 23–28 градус аязға дейін төмендейді",- делінген "Қазгидромет" ақпаратында.

Тек республиканың оңтүстігінде салыстырмалы түрде жылы ауа райы сақталады.

"Күндізгі уақытта ауа температурасы 2–7 градус жылуға дейін көтеріледі".

Бұған дейін Алматыда жер сілкінгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қар, көктайғақ және жел: 21 желтоқсаннан бастап ауа-райы күрт құбылады
16:15, 20 желтоқсан 2024
Қар, көктайғақ және жел: 21 желтоқсаннан бастап ауа-райы күрт құбылады
Қар жауып, боран соғады: Тәуелсіздік күніне арналған ауа райы болжамы
17:40, 15 желтоқсан 2025
Қар жауып, боран соғады: Тәуелсіздік күніне арналған ауа райы болжамы
Елдің басым бөлігінде қар аралас жаңбыр жауады: 24 наурызға арналған ауа райы болжамы
18:23, 23 наурыз 2025
Елдің басым бөлігінде қар аралас жаңбыр жауады: 24 наурызға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: