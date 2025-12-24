#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
510.18
601.91
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
510.18
601.91
6.51
Оқиғалар

Қостанайда жас жігіт ұйымдастырған заңсыз діни қызмет анықталды

Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 10:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қостанайда полицейлер қайырымдылық атын жамылған заңсыз діни қызметті әшкереледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Almaty TV дерегіне сүйенсек, қаладағы жеке үйлердің бірінде Ақмола облысының 23 жастағы тұрғыны кәмелетке толмағандардың қатысуымен діни сабақтар мен ғұрыптар өткізген.

Сабақтар діни бірлестік мәртебесі жоқ әрі діни қызмет жүргізуге арналмаған қайырымдылық ұйымының ғимаратында өткен. Осы қайырымдылық ұйымының атауын жамылып, тіркеусіз діни оқыту және миссионерлік қызмет жүргізілген, сондай-ақ діни әдебиеттер пайдаланылған. Бұған дейін сот аталған ұйымды тарату туралы шешім шығарған.

"Діни қызмет туралы заңнаманы бұзу дерегі бойынша сот құқық бұзған азаматты құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп таныды. Құзырлы органдар діни қызметтің тек заң талаптарына қатаң сәйкес жүзеге асырылуы тиіс екенін ескертеді",- делінген телеарна ақпаратында.

Бұған дейін Абай облысында жолаушылар автобусы мен "КамАЗ" соқтығысып, бір адам қаза тапқанын хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қостанайда радикалды діни идеологияны насихаттаған ер адам құрықталды
10:44, 11 маусым 2024
Қостанайда радикалды діни идеологияны насихаттаған ер адам құрықталды
СҚО полицейлері заңсыз діни қызметпен айналысқан екі шетелдікті жауапкершілікке тартты
14:35, 07 ақпан 2023
СҚО полицейлері заңсыз діни қызметпен айналысқан екі шетелдікті жауапкершілікке тартты
"Букмекерлік кеңсе" атын жамылған заңсыз ойын бизнесі анықталды
09:40, 25 тамыз 2023
"Букмекерлік кеңсе" атын жамылған заңсыз ойын бизнесі анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: