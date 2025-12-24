#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
510.18
601.91
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
510.18
601.91
6.51
Оқиғалар

Адам ағзаларын саудалаумен айналысқан күдікті Польшадан экстрадицияланды

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен Интерполдың Ұлттық орталық бюросының қызметкерлері Сыртқы істер министрлігінің қолдауымен Польша Республикасынан адам ағзаларын саудалағаны үшін іздеуде жүрген Украина азаматын экстрадициялады. Ол 2017–2018 жылдар аралығында трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында болып, адам ағзаларын заңсыз сатып алу және сату әрекеттерін жүзеге асырды деген күдікке ілінген., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 09:46 Сурет: ҚР Бас прокуратурасы
Бас прокуратура мен Интерполдың Ұлттық орталық бюросының қызметкерлері Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің көмегімен Польшадан адам ағзаларын сатқаны үшін іздеуде жүрген Украина азаматын экстрадициялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылдың 24 желтоқсанында ҚР Бас прокуратурасының мәліметінше, ол 2017-2018 жылдар аралығында трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі бола отырып, адам ағзаларын заңсыз сатып алу-сатумен айналысқан деген күдікке ілінді.

Оның рөлі донорлар мен реципиенттер іздеу және олардың арасындағы кездесулерді ұйымдастыру, органдарды сатып алу-сату мен трансплантациялау операцияларын құпия ұстау және ұйымдастырушылық қолдауды қамтамасыз ету болды.

Жалпы алғанда, қылмыстық топ мүшелері Қазақстан аумағында және басқа елдерде тірі адамдардың органдарымен 56 заңсыз мәміле жасап, яғни Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ұйымдарында сатып алу-сату және кейіннен трансплантациялауды ұйымдастырған.

Қылмыс жасағаннан кейін күдікті қылмыстық қудалау органдарынан жасырынып, 5 жыл бойы халықаралық іздеуде болған.

Ағымдағы жылдың наурыз айында ол Польша шекарасын кесіп өтпек болған кезде ұсталып, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрауы бойынша Қазақстанға экстрадицияланды.

Қазір күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Айыпталған қылмыстарды жасағаны үшін мүлкі тәркіленіп, сегіз жылдан он екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.

Айта кетейік, бұған дейін бұл қылмыстық ұйымның 2 мүшесі Түркия мен Ресейден қайтарылған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Польшадан Қазақстанға қауіпті қылмыскер экстрадицияланды
14:47, 23 ақпан 2024
Польшадан Қазақстанға қауіпті қылмыскер экстрадицияланды
Банк ақшасын ұрлаған қазақстандық Швециядан экстрадицияланды
09:49, 20 желтоқсан 2025
Банк ақшасын ұрлаған қазақстандық Швециядан экстрадицияланды
Қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін Польшадан күдікті экстрадицияланды
09:50, 21 тамыз 2024
Қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін Польшадан күдікті экстрадицияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: