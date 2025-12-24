#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Оқиғалар

Президент Астананың Индустриалдық паркінде кәсіпорындар қызметімен танысты

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Астананың №1 Индустриалдық паркінде орналасқан бірқатар кәсіпорындардың жұмысымен танысты., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 12:32 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Астананың №1 Индустриалдық паркінде орналасқан бірқатар кәсіпорындардың жұмысымен танысты.

Мемлекет басшысына винилді гипсокартон панелін шығаратын "Гипсовинил", өрт дабылдары, бейнекамералар мен домофондар өндіретін QR Systems зауыттарының өнімдері көрсетілді.

Сонымен қатар көрмеде "Астана электротехника зауыты", "Арыстан" Астана құбыр зауыты, құрылыс және жол химиясына маманданған ARGP кәсіпорнының қызметі туралы ақпарат берілді.

Бұдан бөлек, Президентке мемлекет-жеке меншік серіктестік қағидаты бойынша пайдалануға берілетін №2 Индустриалдық паркінің даму перспективасы туралы баяндама жасалды.

Аталған алаңда жалпы құны 500 миллиард теңгеден асатын және 8 мыңға жуық жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін 100-ден астам жобаны іске қосу жоспарланып отыр.

Сонымен қатар логистикалық инфрақұрылымды дамыту бағытында белсенді жұмыс жүргізілуде. Оған сәйкес "Астана-Технополис" арнайы экономикалық аймағында логистикалық парк құрылатын болады.

Астананың жалпыұлттық пулы аясында 1,9 миллион теңгеге 120 жоба жүзеге асырылады, бұл арқылы 22 мыңға жуық жаңа жұмыс орнын ашу көзделіп отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Yessenov Technopark қызметімен танысты
13:45, 18 сәуір 2025
Мемлекет басшысы Yessenov Technopark қызметімен танысты
Президент Ақтөбе облыстық перинаталдық орталығының қызметімен танысты
19:03, 10 желтоқсан 2024
Президент Ақтөбе облыстық перинаталдық орталығының қызметімен танысты
Тоқаев Қызылорда облысының тарихи-өлкетану музейінің қызметімен танысты
19:04, 30 қазан 2025
Тоқаев Қызылорда облысының тарихи-өлкетану музейінің қызметімен танысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: