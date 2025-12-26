#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматыда жүздеген үй газсыз қалды: себеп белгілі болды

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, обогреватель, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 11:56 Фото: freepik
2025 жылғы 26 желтоқсанда Алматы қаласындағы Ақжар шағын ауданының тұрғындары үйлерінде газ болмағанына шағымданды. Газ таратушы компанияның баспасөз қызметінен хабарлағандай, мәселенің себебі анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Редакцияға жергілікті тұрғындардың бірі хабарласып, жағдайды былай баяндады:

"Ақжар (Наурызбай ауданы) ауданында газ жоқ. Мәселе басқа шағын аудандарға да әсер еткен шығар. Мұнда көптеген жеке үйлер бар, газбен жылытамыз. Менің батареяларым тастай суық", – деді тұрғын.

Баспасөз қызметінің мәліметінше, мәселе – жоспарлы жұмыстарға байланысты болып отыр.

"Жергілікті әкімшілікпен келісілген шаралар жоспары мен қолайлы ауа райы жағдайларын ескере отырып (оң температура), бүгін таңертең №15 интернат-мектебінің қазандық қондырғысын газға қосу жұмыстары жүргізілді. Жұмыстарды орындау мақсатында 293 жеке тұрғын үй мен 6 кәсіпорынға уақытша газ беру тоқтатылды. Барлық іс-шаралар алдын ала жоспарланды, тұрғындарға қолайсыздық минималды болатындай етіп және әлеуметтік маңызды нысанның басымдықпен қосылуы қамтамасыз етілді", – делінген "QazaqGaz Aimaq" АҚ баспасөз қызметінің хабарламасында.

Компания газды беру жақын уақытта қалпына келтірілетінін атап өтті.

"Интернат-мектепті газбен қамтамасыз ету, мекемеге тұрақты жылу беруді қамтамасыз етіп, балалардың оқуына ыңғайлы жағдай жасалуда", – деп түсіндірді газ таратушы компанияда.

Айта кетейік, 2025 жылғы 15 желтоқсанда энергетика министрі Ерлан Ақкенжинов Алматыдағы ЖЭС-2 және ЖЭС-3 станцияларында газға көшіру мерзімдерін атаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
