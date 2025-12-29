#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматыда пәтер ұрлықтарын жасаған күдіктілер ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 14:18 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласында қалалық криминалдық полиция қызметкерлері Алатау аудандық полиция басқармасымен бірлесіп, полицияның арнайы жасақ бөлімшелерінің қатысуымен пәтер ұрлықтарының бірқатарын жасады деген күдікке ілінген адамдар тобын ұстады.

Аталған жедел іс-шаралар мүліктік қылмыстардың алдын алуға бағытталған жедел-профилактикалық жұмыстар аясында жүзеге асырылды.

Алатау аудандық полиция басқармасының бастығы Едилхан Байғайраевтің айтуынша, аудан аумағында жасалған ұрлықтарды әшкерелеу бойынша мақсатты жұмыстар жүргізілген.

"Полиция қызметкерлері мен арнайы бөлімшелердің үйлесімді әрі жедел әрекетінің нәтижесінде күдіктілер дер кезінде ұсталып, ұрланған мүлік тәркіленді. Бұл заттарды заңды иелеріне қайтаруға мүмкіндік береді", — деді ол.

Өз кезегінде Алматы қаласы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасының бастығы Асхат Дәулетияров бұл оқиға полиция тарапынан жүйелі түрде жүргізіліп жатқан жедел-профилактикалық іс-шаралардың тиімділігін көрсететінін атап өтті.

"Азаматтардың және олардың мүлкінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мұндай қылмыстарды анықтау мен жолын кесу жұмыстары жалғаса береді. Қазіргі уақытта ұсталғандардың осыған ұқсас өзге де қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде. Тергеу және жедел-іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр", — деп қорытындылады ол.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
