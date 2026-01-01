Тәулігіне 210 шақырту: Жаңа жыл түні төтеншеліктер абыр-сабыр болды
Өткен тәулікте, 31 желтоқсанда Қазақстан ТЖМ күштері 210 шақырту бойынша оқиға орнында болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның 91-і өрт пен сонымен байланысты оқиғалар, 119-і іздестіру, авариялық-құтқару және басқа да жұмыстар, деп хабарлайды құзырлы ведомство.
Құтқарушылар 241 адам, оның ішінде 30 баланы эвакуациялады.
ТЖМ азаматтарды өрт қауіпсіздік шараларын сақтап, дауылды ескертулерді, ауа райындағы өзгерістерді, жолдардың жабылуы туралы хабарламаларды бақылап, алыс сапарларға шықпауға шақырады. Ауылдық жерлерде тұратын тұрғындарға ауа райы нашарлаған жағдайда алыс қашықтыққа жаяу жүруден бас тарту ұсынылады.
Бұған дейін Павлодарда өрт кезінде 15 адам құтқарылғанын жазғанбыз.
