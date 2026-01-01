#Халық заңгері
Оқиғалар

Тәулігіне 210 шақырту: Жаңа жыл түні төтеншеліктер абыр-сабыр болды

Өрт, Жаңа жыл, өрт сөндірушілер, төтеншеліктер, эвакуация, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.01.2026 11:50 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Өткен тәулікте, 31 желтоқсанда Қазақстан ТЖМ күштері 210 шақырту бойынша оқиға орнында болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның 91-і өрт пен сонымен байланысты оқиғалар, 119-і іздестіру, авариялық-құтқару және басқа да жұмыстар, деп хабарлайды құзырлы ведомство.

Құтқарушылар 241 адам, оның ішінде 30 баланы эвакуациялады.

ТЖМ азаматтарды өрт қауіпсіздік шараларын сақтап, дауылды ескертулерді, ауа райындағы өзгерістерді, жолдардың жабылуы туралы хабарламаларды бақылап, алыс сапарларға шықпауға шақырады. Ауылдық жерлерде тұратын тұрғындарға ауа райы нашарлаған жағдайда алыс қашықтыққа жаяу жүруден бас тарту ұсынылады.

Бұған дейін Павлодарда өрт кезінде 15 адам құтқарылғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тәулігіне 184 шақырту: Төтенше жағдайлар министрлігі азаматтарға үндеу жасады
12:17, 10 ақпан 2024
Тәулігіне 184 шақырту: Төтенше жағдайлар министрлігі азаматтарға үндеу жасады
Қазақстандық құтқарушылар кеше 165 шақырту бойынша жедел шыққан
10:10, 27 қаңтар 2024
Қазақстандық құтқарушылар кеше 165 шақырту бойынша жедел шыққан
ТЖМ құтқарушылардың Жаңа жыл түні қалай жұмыс істегенін көрсетті
16:48, 01 қаңтар 2025
ТЖМ құтқарушылардың Жаңа жыл түні қалай жұмыс істегенін көрсетті
