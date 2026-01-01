Павлодарда өрт кезінде 15 адам құтқарылды
Сурет: Zakon.kz
ТЖМ қызметкерлері өрт кезінде 15 адамды, соның ішінде алты баланы құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, Павлодар қаласындағы Лермонтов көшесі бойында орналасқан бес қабатты тұрғын үйдің үшінші қабатындағы пәтерде өрт шықты.
"ТЖМ күштері баспалдақ маршымен 15 адамды, оның ішінде 6 баланы құтқарды. Өрт шағын алаңда сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда", делінген төтеншеліктер хабарламасында.
Бұған дейін түнде Таразда мейрамхана өртеніп, оттың жанар-жағармай бекетіне тарау қаупі туындағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript