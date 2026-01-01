#Халық заңгері
Оқиғалар

Павлодарда өрт кезінде 15 адам құтқарылды

Өрт, Павлодар, тұрғын үй, пәтер, құтқару, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.01.2026 10:14 Сурет: Zakon.kz
ТЖМ қызметкерлері өрт кезінде 15 адамды, соның ішінде алты баланы құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, Павлодар қаласындағы Лермонтов көшесі бойында орналасқан бес қабатты тұрғын үйдің үшінші қабатындағы пәтерде өрт шықты.

"ТЖМ күштері баспалдақ маршымен 15 адамды, оның ішінде 6 баланы құтқарды. Өрт шағын алаңда сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда", делінген төтеншеліктер хабарламасында.

Бұған дейін түнде Таразда мейрамхана өртеніп, оттың жанар-жағармай бекетіне тарау қаупі туындағанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тәулігіне 210 шақырту: Жаңа жыл түні төтеншеліктер абыр-сабыр болды
11:50, Бүгін
Тәулігіне 210 шақырту: Жаңа жыл түні төтеншеліктер абыр-сабыр болды
Петропавлда өрт кезінде 13 адам құтқарылды
12:34, 27 қазан 2025
Петропавлда өрт кезінде 13 адам құтқарылды
Павлодарда өрт кезінде 12 адам құтқарушылардың көмегімен эвакуацияланды
13:18, 13 қыркүйек 2025
Павлодарда өрт кезінде 12 адам құтқарушылардың көмегімен эвакуацияланды
