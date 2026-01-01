Кентауда дәмханада жарылыс болып, бір адам қаза тапты
Кентау қаласында ойын-сауық мекемесінде газ-ауа қоспасының жарылысы болып, салдарынан бір адам көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қайғылы оқиға Жаңа жылды тойлау кезінде, 2026 жылдың 1 қаңтарына қараған түні болды.
Түркістан облыстық ТЖД баспасөз қызметінің хабарлауынша, жарылыстан кейін өрт болды. Оқиға салдарынан бір адам қаза тапты. Тағы төрт адам ауруханаға жеткізілді, олардың екеуі жансақтау бөлімінде жатыр.
"Кентау қаласындағы қоғамдық тамақтану орнында өрт шықты. Отқа оранған дәмхана көпқабатты тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан. Газ-ауа қоспасының жарылысы болып, соның салдарынан өрт шықты. Өрт сөндіру бөлімшелерінің күшімен тілсіз жау жедел түрде ауыздықталды", делінген төтеншеліктер хабарламасында.
Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров оқиға орнына келіп, жауапты қызметтермен жедел кеңес өткізіп, жағдайды жеке бақылауына алды. Жедел штаб құрылды.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде.
Бұған дейін түнде Таразда мейрамхана өртеніп, оттың жанар-жағармай бекетіне тарау қаупі туындағанын жазғанбыз.
