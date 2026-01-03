#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Оқиғалар

Ақтөбе облысында полицейлер автожолдарда жүргізушілерге бағыт-бағдар көрсетті

2 қаңтарда Ақтөбе облысында ауа райының күрт нашарлауына байланысты барлық автомобиль жолдары уақытша жабылды. , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 13:17 Сурет: ҚР ІІМ
2 қаңтарда Ақтөбе облысында ауа райының күрт нашарлауына байланысты барлық автомобиль жолдары уақытша жабылды.

Өңір аумағында қатты қар жауып, бұл жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндірді.

Шектеулер енгізілген кезеңде тұрақтарда, автокемпингтерде және автомобиль жолдарының бойында жеңіл көліктер, жолаушылар автобустары мен ауыр жүк көліктерін қоса алғанда, мыңнан аса көлік құралдары жиналды.

Полиция қызметкерлері мен төтенше жағдайлар қызметі жағдайды тәулік бойы бақылап, қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етті. 3 қаңтарда таңертең өңірдегі ауа райы жағдайы тұрақталды.

Жол жамылғысының жай-күйі мен қауіпсіздік деңгейі бағаланғаннан кейін қозғалысты кезең-кезеңімен қайта жандандыру туралы шешім қабылданды.

Жол-көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында полиция қызметкерлері көлік құралдарын колонналарға біріктіріп, оларға бағыт-бағдар беру жұмысын ұйымдастырды.

Қозғалыс патрульдік экипаждардың бақылауымен, белгіленген жылдамдық режимін және барлық қауіпсіздік шараларын сақтай отырып жүзеге асырылуда.

Полиция жүргізушілерді қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға, ауа райы жағдайын ескеруге және полиция қызметкерлерінің нұсқауларын орындауға шақырады. Өңірде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстары жалғасып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақтөбе мен Қарағанды ​​облыстарында көлік қозғалысына шектеу қойылды
09:15, 06 наурыз 2023
Ақтөбе мен Қарағанды ​​облыстарында көлік қозғалысына шектеу қойылды
Қарағанды тасжолында ауа райының нашарлауына байланысты шамамен 800 автокөлік жиналып тұр
14:10, 03 қаңтар 2025
Қарағанды тасжолында ауа райының нашарлауына байланысты шамамен 800 автокөлік жиналып тұр
Қарағанды облысында қолайсыз ауа райына байланысты 30-ға жуық жүргізуші кері қайтарылды
09:22, 05 қараша 2025
Қарағанды облысында қолайсыз ауа райына байланысты 30-ға жуық жүргізуші кері қайтарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: