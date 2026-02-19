#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Оқиғалар

Павлодар облысында полицейлер автожолдардағы 200-ден астам көлікті сүйемелдеді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 09:14 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Соңғы тәулікте Павлодар облысының автожолдарында ауа райының күрт нашарлауына байланысты бірқатар шектеулер енгізіліп, барлық көліктердің қозғалысы уақытша тоқтатылды.

Бүгін таңертең Екібастұз – Павлодар бағытында жиналған көліктерді қолдау мақсатында патрульдік полиция бөлімшелері сүйемелдеу жұмыстарын ұйымдастырды. Көліктер колоннаға тұрғызылған кезде тәртіп сақшылары жүргізушілерге колоннада жүру ережелерін сақтау, белгіленген жылдамдық режимін сақтау және қауіпсіз арақашықтықты ұстаудың маңызын түсіндірді.

Павлодар облысы полиция департаментінің патрульдік полиция ротасының командирі Әсет Рыспаевтың мәліметінше, патрульдік полиция қызметкерлері колонналарды жасақтап, олардың жол бойындағы қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуді жалғастыруда.

Ауа райы мен жол жағдайы күрделенген жағдайда жол қызметтері мен ішкі істер органдарының жедел өзара іс-қимылын үйлестіру мақсатында Павлодар облысына қарасты және көршілес өңірлерге шығатын автожолдарды бір мезгілде жабу туралы шешім қабылданды.

Полиция жүргізушілерді барынша мұқият болуға және көлікті алдын ала дайындауға шақырады: шиналардың жағдайын, тежегіш жүйесін, техникалық сұйықтықтардың деңгейін тексеру, қажетті қысқы жабдықтардың болуын қамтамасыз ету қажет.

Алдағы күндері облыс аумағында ауа райының қайтадан нашарлауы болжанып отыр. Әсіресе жолаушылар тасымалдайтын көліктердің жүргізушілеріне және облысаралық бағыттарға шығатын азаматтарға ерекше назар аудару ұсынылады: жылдамдық режимін сақтау, қауіпсіз арақашықтықты ұстану және маневр жасау талаптарын бұзбау маңызды.

Сонымен қатар ауа райы болжамын бақылап, SMS-хабарламаларды назарда ұстап, жол жабылған жағдайда сапардан бас тартқан жөн. Ауылдық елді мекендерде тұратын тұрғындарға қатты аяз немесе боран кезінде алыс қашықтыққа жаяу жүрмеу ұсынылады.

Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 бірыңғай құтқару қызметіне немесе 102 нөміріне хабарласу қажет.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысында полицейлер автожолдарда жүргізушілерге бағыт-бағдар көрсетті
13:17, 03 қаңтар 2026
Ақтөбе облысында полицейлер автожолдарда жүргізушілерге бағыт-бағдар көрсетті
Абай облысында 100-ден астам көлік қар құрсауында қалды
09:03, 16 ақпан 2024
Абай облысында 100-ден астам көлік қар құрсауында қалды
Жетісу облысында жеңіл көлік пен КамАз соқтығысып, үш адам қаза тапты
17:18, 18 наурыз 2023
Жетісу облысында жеңіл көлік пен КамАз соқтығысып, үш адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
13:13, Бүгін
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
13:08, Бүгін
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
12:56, Бүгін
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
"Я довольна": хорватка оценила свою победу после недомогания Рыбакиной в ОАЭ
12:32, Бүгін
"Я довольна": хорватка оценила свою победу после недомогания Рыбакиной в ОАЭ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: