Павлодар облысында полицейлер автожолдардағы 200-ден астам көлікті сүйемелдеді
Бүгін таңертең Екібастұз – Павлодар бағытында жиналған көліктерді қолдау мақсатында патрульдік полиция бөлімшелері сүйемелдеу жұмыстарын ұйымдастырды. Көліктер колоннаға тұрғызылған кезде тәртіп сақшылары жүргізушілерге колоннада жүру ережелерін сақтау, белгіленген жылдамдық режимін сақтау және қауіпсіз арақашықтықты ұстаудың маңызын түсіндірді.
Павлодар облысы полиция департаментінің патрульдік полиция ротасының командирі Әсет Рыспаевтың мәліметінше, патрульдік полиция қызметкерлері колонналарды жасақтап, олардың жол бойындағы қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуді жалғастыруда.
Ауа райы мен жол жағдайы күрделенген жағдайда жол қызметтері мен ішкі істер органдарының жедел өзара іс-қимылын үйлестіру мақсатында Павлодар облысына қарасты және көршілес өңірлерге шығатын автожолдарды бір мезгілде жабу туралы шешім қабылданды.
Полиция жүргізушілерді барынша мұқият болуға және көлікті алдын ала дайындауға шақырады: шиналардың жағдайын, тежегіш жүйесін, техникалық сұйықтықтардың деңгейін тексеру, қажетті қысқы жабдықтардың болуын қамтамасыз ету қажет.
Алдағы күндері облыс аумағында ауа райының қайтадан нашарлауы болжанып отыр. Әсіресе жолаушылар тасымалдайтын көліктердің жүргізушілеріне және облысаралық бағыттарға шығатын азаматтарға ерекше назар аудару ұсынылады: жылдамдық режимін сақтау, қауіпсіз арақашықтықты ұстану және маневр жасау талаптарын бұзбау маңызды.
Сонымен қатар ауа райы болжамын бақылап, SMS-хабарламаларды назарда ұстап, жол жабылған жағдайда сапардан бас тартқан жөн. Ауылдық елді мекендерде тұратын тұрғындарға қатты аяз немесе боран кезінде алыс қашықтыққа жаяу жүрмеу ұсынылады.
Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 бірыңғай құтқару қызметіне немесе 102 нөміріне хабарласу қажет.