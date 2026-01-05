ТЖМ тікұшағы кішкентай нәрестені орталық ауруханаға шұғыл жеткізді
Сурет: ҚР ТЖМ
Бүгін, 2026 жылы 5 қаңтарда санитарлық авиация желісі бойынша "Жезқазған – Қаражал – Жезқазған" бағыты бойынша Ми-8 АМТ тікұшағымен (МИ-882 борты) санитарлық әуе рейсі орындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, ұшу бір жасар сәбиді шұғыл тасымалдау мақсатында жүзеге асырылды.
"Науқастың жағдайы жедел арнайы медициналық көмекті қажет етті, сондықтан санитарлық авиацияны қолдану туралы шешім қабылданды. Экипаж бен санитарлық авиация медицина қызметкерлерінің жоғары кәсібилігінің арқасында ұшу сәтті өтті. Науқас дәрігерлерге тапсырылып, мамандардың бақылауына алынды", делінген төтеншеліктер хабарламасында.
Бұған дейін Астанада көлігі қалың көше қилысында жүк көлігі отқа оранғаны хабарланған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript