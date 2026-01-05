#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Оқиғалар

Астанада көлігі қалың көше қилысында жүк көлігі отқа оранды - видео

Өрт, Астана, жүк көлігі, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 19:31 Сурет: ҚР ТЖМ
Астанада, 5 қаңтарда көлігі қалың көше қиылысында жүк көлігі отқа оранды. Оқиға орнына өрт сөндірушілер шұғыл жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, өрт Нұра ауданындағы Айтматов пен Сығанақ көшелерінің қиылысында болды. Оқиға куәгерлері оттың лезде пайда болғанын айтады. Жүк көлігінің кабинасын қызыл жалын ораған, жол үстінде қалың қара түтін пайда болған, оттың таралу қаупі де туындаған.

"Хабар түскен бойда ТЖМ бөлімшелері жедел түрде оқиға орнына жіберілді. Өрт сөндірушілер келген кезде жүк көлігінің кабинасы ашық жалынмен жанып жатқан. Құтқарушылардың жедел әрі үйлесімді әрекетінің арқасында өрт толықтай сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда".

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Қалың қар түсіп, боран соғады". Астана мен еліміздің 16 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
21:26, 05 қаңтар 2026
"Қалың қар түсіп, боран соғады". Астана мен еліміздің 16 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
СҚО-да тас жол бойында жүк көлігі отқа оранды
19:58, 14 қазан 2024
СҚО-да тас жол бойында жүк көлігі отқа оранды
Алматы облысындағы тас жолда жүк көлігі отқа оранды
23:37, 30 қараша 2023
Алматы облысындағы тас жолда жүк көлігі отқа оранды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: