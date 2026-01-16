#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Оқиғалар

Астанада кісісі қалың көшеде жеңіл көлік отқа оранды

Өрт, Астана, Сарайшық ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, жеңіл автокөлік , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 21:46 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Астанада Сарайшық ауданындағы Тәуелсіздік даңғылында жеңіл автокөлік өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖМ бөлімшелері оқиға орнына жедел жеткен кезде автокөліктің ашық отпен жанып жатқаны анықталды. Кәсіби өрт сөндірушілер көбік оқпанын беріп, жедел түрде өртті толықтай сөндірді.

Зардап шеккендер жоқ.

ТЖМ ауа райының күрт суытуы кезеңінде азаматтарды автокөлікті пайдалану барысында өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырады.

Өрт, Астана, Сарайшық ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, жеңіл автокөлік , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 21:46

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Бұған дейін Павлодар облысында жеке үй өртеніп, үш бала ауруханаға түскені, кейіннен екі баланың қайтыс болғаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
