Астанада кісісі қалың көшеде жеңіл көлік отқа оранды
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Астанада Сарайшық ауданындағы Тәуелсіздік даңғылында жеңіл автокөлік өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖМ бөлімшелері оқиға орнына жедел жеткен кезде автокөліктің ашық отпен жанып жатқаны анықталды. Кәсіби өрт сөндірушілер көбік оқпанын беріп, жедел түрде өртті толықтай сөндірді.
Зардап шеккендер жоқ.
ТЖМ ауа райының күрт суытуы кезеңінде азаматтарды автокөлікті пайдалану барысында өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырады.
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Бұған дейін Павлодар облысында жеке үй өртеніп, үш бала ауруханаға түскені, кейіннен екі баланың қайтыс болғаны хабарланған.
