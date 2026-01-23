Алматыда қалың қарда көлік қарсы жолаққа шығып кеткен: жолаушы жарақат алды
Қар жауып тұрған кезде жолаушыларға толы көлік солтүстік бағытта келе жатқан. Алайда жүргізуші рөлге ие бола алмай, автокөлік қарсы қозғалыс жолағына шығып кеткен.
Қарсы бағытқа өтер бетте көлік үш ағашқа соғылып, оның екеуін құлатқан.
Сурет: Zakon.kz
Соққыдан жолаушы ауыр жарақат алып, сан сүйегі сынып кеткен. Оқиға орнына келген жедел жәрдем қызметкерлері зардап шеккен адамды шұғыл түрде ауруханаға жеткізді. Ал жүргізуші мен басқа жолаушылар ауыр жарақат алмағандықтан, медициналық тексеруден бас тартқан.
Көлік қатты зақымданып, айтарлықтай майысып кеткен.
Сурет: Zakon.kz
Абырой болғанда, оқиға сәтінде қарсы бағытта көлік болмаған.
Жол полициясы жол апаты орнына барып, оқиғаны тіркеп, істің мән-жайын анықтау бойынша жұмыстарды бастады.
