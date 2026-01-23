#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Оқиғалар

Алматыда қалың қарда көлік қарсы жолаққа шығып кеткен: жолаушы жарақат алды

Алматыда қалың қарда көлік қарсы жолаққа шығып кеткен: жолаушы жарақат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 12:03 Сурет: Zakon.kz
23 қаңтарға қараған түні Алматы қаласындағы Саин даңғылында, өнеркәсіп аймағына жақын жерде Lexus GS маркалы автокөлік қарсы бағыттағы жолаққа шығып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қар жауып тұрған кезде жолаушыларға толы көлік солтүстік бағытта келе жатқан. Алайда жүргізуші рөлге ие бола алмай, автокөлік қарсы қозғалыс жолағына шығып кеткен.

Қарсы бағытқа өтер бетте көлік үш ағашқа соғылып, оның екеуін құлатқан.

Сурет: Zakon.kz

Соққыдан жолаушы ауыр жарақат алып, сан сүйегі сынып кеткен. Оқиға орнына келген жедел жәрдем қызметкерлері зардап шеккен адамды шұғыл түрде ауруханаға жеткізді. Ал жүргізуші мен басқа жолаушылар ауыр жарақат алмағандықтан, медициналық тексеруден бас тартқан.

Көлік қатты зақымданып, айтарлықтай майысып кеткен.

Сурет: Zakon.kz

Абырой болғанда, оқиға сәтінде қарсы бағытта көлік болмаған.

Жол полициясы жол апаты орнына барып, оқиғаны тіркеп, істің мән-жайын анықтау бойынша жұмыстарды бастады.

Бұған дейін Өскемен – Семей тас жолында күнбағыс майын тиеген жүк көлігі аударылып кеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында жүргізуші жолдың қарсы бетіндегі жолаққа шығып кеткен
17:39, 19 мамыр 2023
Жамбыл облысында жүргізуші жолдың қарсы бетіндегі жолаққа шығып кеткен
Ақтөбе облысында қалың қарда мал іздеуге шығып, жолда қалған ер адам құтқарылды
11:47, 21 қаңтар 2026
Ақтөбе облысында қалың қарда мал іздеуге шығып, жолда қалған ер адам құтқарылды
Алматыда түн жарымында автобуспен жол апаты болды
09:34, 03 шілде 2025
Алматыда түн жарымында автобуспен жол апаты болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: