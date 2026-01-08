#Халық заңгері
Оқиғалар

Қазақстанда киберқауіпсіздік аудиті басталады

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 11:59 Фото: pixabay
Қазақстанда киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары қабылданып, жоспарлануда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Бірінші вице-премьер – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мадиев депутаттық сауалға берген жауабында айтты.

Ол киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мемлекеттік органдар мен жеке секторды қамтитын экожүйе құрылып отырғанын атап өтті.

"Атап айтқанда, техникалық қорғау Ұлттық ақпараттық қауіпсіздік үйлестіру орталығы, Мемлекеттік ақпараттық қауіпсіздік жедел орталығы, қаржы секторындағы салалық ақпараттық қауіпсіздік орталығы және жеке Оперативтік ақпараттық қауіпсіздік орталықтары арқылы қамтамасыз етіледі. Оқиғалар бойынша ақпаратты жедел алмасу үшін ҰАҚҮО мен ОАҚ арасындағы байланыс орнатылған, онда мамандар ақпараттық қауіпсіздікті тұрақты түрде қадағалап, мемлекеттік жүйелер мен ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның маңызды нысандарын иелеріне қолдау көрсетеді", – деп хабарлады министр.

Сонымен қатар, жеке деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін азаматтарға өздерінің деректеріне қолжетімділікті рұқсат беру немесе тыйым салу арқылы бақылауға мүмкіндік беретін мемлекеттік деректерге қолжетімділікті бақылау сервисі жұмыс істейді.

"Цифрлық кодекс аясында жеке деректерді қорғау саласындағы заңнаманы жаңарту, жауапкершілікті күшейту, киберқауіпсіздік аудитін енгізу және басқа да шараларды жүзеге асыру жоспарланған. Осылайша қабылданып жатқан кешенді шаралар мемлекеттік цифрлық жүйелерді сенімді қорғауға, цифрлық экожүйені тұрақты, қауіпсіз және ашық етуге бағытталған", – деп қосты Жаслан Мадиев.

Еске салсақ, бұған дейін мемлекет басшысы киберқауіптерге қарсы шаралар қабылдауды тапсырған еді.

