Талдықорғанда банкоматты тонау әрекеті әшкереленді
102 арнасына банкоматты бұзу әрекеті туралы хабарлама келіп түсті. Ақпарат дереу тіркеліп, тексеру жұмыстарына полиция қызметкерлері мен жедел басқару орталығының мамандары жылдам әрекет етті.
Сыртқы бейнебақылау камераларындағы жазбаларды талдау барысында ЖБО операторлары таңсәрі уақытта күдікті ер адамның қолда бар құралдарды пайдаланып, банкоматты зақымдауға тырысқанын анықтады.
Шамамен жарты сағат бойы ол құрылғыны ашуға әрекет жасағанымен, ақшаға қол жеткізе алмады. Одан әрі тергеу жұмыстары күдіктінің қозғалыс бағытын анықтау арқылы цифрлық кеңістікте жалғасты.
Қалалық камералар желісі, сондай-ақ жеке тұрғын үйлер мен сауда нысандарындағы бейнебақылау жүйелерін пайдалана отырып, полицейлер ер адамның құқық бұзушылықтан кейінгі жолын қалпына келтірді. Іздеу аясы қаладағы бірнеше жеке үйге дейін тарылды.
Қажетті мәліметтер алынған соң, полиция қызметкерлері жедел түрде оқиға орнына шығып, аула-ауланы аралау жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде 45 жастағы күдіктінің жүрген жері анықталып, ол ұсталды. Ұсталған сәтте ер адам алкогольдік мас күйде болған.
Күдіктінің жеке басын анықтау және ұстау үшін небәрі бірнеше күн қажет болды. Қазіргі уақытта банкке келтірілген материалдық шығын көлемі бағалануда, сондай-ақ заңнама аясында қажетті тергеу әрекеттері жалғасып жатыр. Бұл оқиға зияткерлік бейнебақылау жүйелерімен жабдықталған заманауи қалада әрбір әрекеттің цифрлық ізі қалатынын айқын көрсетеді.
Ал полиция қызметкерлерінің үйлесімді әрі жедел жұмысы құқық бұзушылықтарға уақытылы әрекет етуге, азаматтардың қауіпсіздігі мен мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бүгінде цифрлық технологиялар — тек қолайлылық қана емес, сонымен қатар құқық тәртібін қорғаудың маңызды құралы.