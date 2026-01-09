#Халық заңгері
Оқиғалар

Тобыл қаласының тұрғыны өрт кезінде зардап шегіп, ауруханаға жеткізілді

Тобыл қаласының тұрғыны өрт кезінде зардап шегіп, ауруханаға жеткізілді , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 09:41
Қостанай ауданының Тобыл қаласында екі қабатты көпқабатты тұрғын үйде өрт шықты. Өрт бірінші қабатта - пәтерлердің біріндегі жатын бөлмеде тұтанған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына жедел түрде өрт сөндіру қызметі мен Төтенше жағдайлар министрлігінің Құтқарушылар медицинасын орталығының бригадасы жетті.

"Өрт сөндірушілердің күштерімен құтқару капюшондары мен баспалдақ арқылы 5 адам, оның ішінде 1 бала құтқарылды. Құтқарылғандардың бірі улану белгілерімен жедел жәрдем бригадасымен ауруханаға жеткізілді",- делінген ақпаратта.

Өрт сөндірілді. Себебі анықталуда.

ТЖМ азаматтарды өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 нөміріне дереу хабарласу қажет.

Бұған дейін Талдықорғанда банкоматты тонау әрекеті әшкереленгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
