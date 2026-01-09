#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Оқиғалар

ҰҚК Қазақстан бойынша 20 қылмыстық топтың жолын кесті: ондаған адам ұсталды, қару-жарақ тәркіленді

Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті 2026 жылғы 9 қаңтарда 2025 жылы ұйымдасқан қылмысқа қарсы атқарылған жұмыстардың нәтижелері жөнінде маңызды мәліметтер ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 10:15 Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті 2026 жылғы 9 қаңтарда 2025 жылы ұйымдасқан қылмысқа қарсы атқарылған жұмыстардың нәтижелері жөнінде маңызды мәліметтер ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өткен жылы ҰҚК полиция органдарымен бірлесіп, прокуратураның үйлестіруімен 20 қылмыстық топ өкілдерінің әрекетіне тосқауыл қойылған.

Сондай-ақ адам өлтіру, бопсалау, есірткі заттары мен қаруды заңсыз сақтау деректері бойынша 70-тен астам адам ұсталды. Олардың қатарында Қазақстанның және шетел мемлекеттерінің құқық қорғау органдары іздестіруде жүрген тұлғалар да бар.

Жүргізілген тергеп-тексеру барысында 30 дана атыс қаруы, 11 дана жарақат салуға арналған қару, сондай-ақ қомақты қаржы қаражаты тәркіленді.

ҰҚК баспасөз қызметінің мәліметінше, аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.

Айта кетейік, бұған дейін, 8 қаңтарда Ұлттық қауіпсіздік комитеті 2025 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылған жұмыстардың қорытындысы туралы есеп берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҰҚК ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті: Қазақстанның бірнеше облысында 50 адам ұсталды
12:24, 23 қыркүйек 2024
ҰҚК ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті: Қазақстанның бірнеше облысында 50 адам ұсталды
Есірткі мен қару, валюта: ҰҚК шекарада анықталған бірқатар бұзушылықтарды ашты
11:52, 06 қаңтар 2026
Есірткі мен қару, валюта: ҰҚК шекарада анықталған бірқатар бұзушылықтарды ашты
Қазақстанда шетелдік қылмыстық жетекшілердің сыбайластары ұсталды - жедел видео
10:07, 05 қаңтар 2025
Қазақстанда шетелдік қылмыстық жетекшілердің сыбайластары ұсталды - жедел видео
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: