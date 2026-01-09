ҰҚК Қазақстан бойынша 20 қылмыстық топтың жолын кесті: ондаған адам ұсталды, қару-жарақ тәркіленді
Өткен жылы ҰҚК полиция органдарымен бірлесіп, прокуратураның үйлестіруімен 20 қылмыстық топ өкілдерінің әрекетіне тосқауыл қойылған.
Сондай-ақ адам өлтіру, бопсалау, есірткі заттары мен қаруды заңсыз сақтау деректері бойынша 70-тен астам адам ұсталды. Олардың қатарында Қазақстанның және шетел мемлекеттерінің құқық қорғау органдары іздестіруде жүрген тұлғалар да бар.
Жүргізілген тергеп-тексеру барысында 30 дана атыс қаруы, 11 дана жарақат салуға арналған қару, сондай-ақ қомақты қаржы қаражаты тәркіленді.
ҰҚК баспасөз қызметінің мәліметінше, аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.
Айта кетейік, бұған дейін, 8 қаңтарда Ұлттық қауіпсіздік комитеті 2025 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылған жұмыстардың қорытындысы туралы есеп берген болатын.