"Құдыққа түсіп кеткен". Абай облысында жоғалған бала бейнебақылау камерасының көмегімен табылды
Сурет: Абай облысы ПД баспасөз қызметі
Абай облысында жоғалған бала сыртқы бейнебақылау камерасының көмегімен табылды. Учаскелік инспектор Алмас Бесенбеков пен ауыл әкімі Данияр Айдарбаев таспа арқылы баланың бағытын және нақты орнын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Абай облыстық ПД баспасөз қызметінің хабарлауынша, Чекоман ауылында жоғалған 8 жастағы Райян бірнеше сағаттан кейін құдықтан табылды:
"Бала аман-есен шығарылды, оған медициналық көмек қажет болмады. Анасы іздеуге қатысқан азаматтарға алғыс білдірді".
Абай облысы ПД бастығы Эльдар Данияровтың айтуынша, бейнебақылау жүйелері дер кезінде бағыт алып, баланың өмірін сақтап қалуға көмектесті. Полиция тұрғындарды балаларға ерекше бақылау жасауға және қауіпті учаскелер мен ашық инженерлік нысандар туралы хабарлауға шақырады.
Бұған дейін Жамбыл облысында полицейлер дер кезінде қайғылы жағдайдың алдын алғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript