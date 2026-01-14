БҚО-да ТЖД қызметкерлері зейнеткерлердің үйлерін аралап, аулаларды қардан тазалады
Батыс Қазақстан облысында ТЖД қызметкерлері зейнеткерлерге көмектесті. Қыс басталғалы қар қалың жауып, тұрғындарға қолайсыздық тудырғаны белгілі, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл – тек көмек қана емес, аға буынға деген құрметтің жарқын көрінісі.
"Осындай сәтте құтқарушылар зейнеткерлердің үйіне арнайы барып, көктемгі су тасқынының алдын алу мақсатында тұрғын үйлердің аулаларындағы қарды тазалап, үй иелеріне өрт қауіпсіздігі талаптарын түсіндіріп, улы газ датчиктерін орнатты", делінген хабарламада.
