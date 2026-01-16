ҰБТ-2026: тестілеу кезінде сақталуы тиіс негізгі ережелер
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы (ҰТО) 2026 жылғы 16 қаңтарда талапкерлерге Ұлттық бірыңғай тестілеуден (ҰБТ) өту ережелерін еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҰБТ кезінде тыйым салынады:
- Аудиториядан рұқсатсыз және алып жүрушісіз шығуға;
- Аудиториядан 10 минуттан артық уақытқа кетуге;
- Сөйлесуге немесе орын ауыстыруға;
- А4 форматындағы қағаздарды бір-біріне беруге немесе аудиториядан алып шығуға;
- Тыйым салынған заттарды пайдалануға;
- Тестілеу барысында шу шығаруға;
- Тест тапсырмаларын талқылауға, жариялауға немесе таратуға;
- Тестілеу жүйесіне араласуға;
- Компьютерлік техниканы әдейі бүлдіруге.
Маңызды: ережені бұзған талапкер ҰБТ-ны аяқтай алмайды, ал оның нәтижесі жарамсыз деп танылады.
Рұқсат етіледі:
- Әкімшіге сұрақ қоюға;
- Су ішуге және шоколад жеуге;
- Орнында отырып жеңіл жаттығулар жасауға;
- Менделеев кестесінің қағаз нұсқасын сұрауға;
- Жұмыс істеу үшін қосымша қағаз парақтарын алуға.
Айта кетейік, ҰБТ 2026 жылғы 10 қаңтар мен 10 ақпан аралығында өтеді.
