Оқиғалар

Ақтөбеде жалған купюрамен сауда жасаған күдікті анықталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 12:14 Фото: Zakon.kz
Ақтөбедегі орталық базардың сатушыларынан бірнеше арыз түсті. Олардың айтуынша, белгісіз әйел тауар үшін кәдесый купюраларымен есеп айырысқан.

Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері Қостанай облысының 48 жастағы тұрғынын анықтап, полиция бөліміне жеткізді.

Жеке тінту кезінде күдіктіден номиналы бес және он мың теңгелік сувенирлік купюралардың бір бумасы тәркіленді.

Анықталғандай, күдікті аязды ауа райын және сатушылардың қырағылығының төмендеуін пайдаланып, тауар сатып алып, қайтарым ақша алған.

Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Күдіктінің төрт алаяқтық дерегіне қатысы бар екені анықталды.

Сондай-ақ оның Ақтөбе қаласы аумағында жасалған осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бары тексерілуде. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

