#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Оқиғалар

Алматыда көліктің айнасын тұмшалаған жүргізуші ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 16:02 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алматыда жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар барысында әкімшілік полиция басқармасының саптық бөлімшелерінің қызметкерлері айналасы толық тұмшаланған автокөлікті тоқтатты.

Көлікті 23 жастағы жүргізуші басқарған. Аталған құқық бұзушылық жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызмет атқару кезінде анықталды.

Жүргізушіге қатысты тиісті шаралар қабылданып, автокөлік қара жапсырмадан тазартылып, арнайы тұраққа қойылды. Полиция өкілдері тонировканың қолданыстағы заңнамаға сәйкес тыйым салынғанын және оның жүргізуші мен жол қозғалысының өзге де қатысушыларының қауіпсіздігіне тікелей әсер ететінін еске салды. Полиция азаматтарды заң талаптарын қатаң сақтауға және жолда қауіп төндірмеуге шақырады.

Көлікті қараңғылау талаптарының сақталуын бақылау ең алдымен қауіпсіздік мәселесі. Қараңғы әйнектер, әсіресе түнгі уақытта және қолайсыз ауа райы жағдайында көру мүмкіндігін төмендетіп, жол-көлік оқиғаларының туындау қаупін арттырады. Тек өткен жылы Алматы қаласында полиция қызметкерлері 22 мыңнан астам автокөлікті қара жапсырмадан тазартты. Бұл жұмыс тұрақты негізде жалғасатын болады. Жүргізушілерді заң талаптарын бұзбауға және өздерінің де, өзге жол қозғалысына қатысушылардың да өміріне қауіп төндірмеуге шақырамыз, – деді Алматы қаласы ПД Әкімшілік полиция басқармасының бастығы Серік Шумаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда мас жүргізушілер ұсталды
16:24, 16 маусым 2025
Алматыда мас жүргізушілер ұсталды
Алматыда жаңа оқу жылы қарсаңында жол қауіпсіздігі күшейтілді
14:40, 07 тамыз 2025
Алматыда жаңа оқу жылы қарсаңында жол қауіпсіздігі күшейтілді
Алматыда дрифт жасаған жүргізуші әкімшілік қамауға алынды
14:52, 18 сәуір 2025
Алматыда дрифт жасаған жүргізуші әкімшілік қамауға алынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: