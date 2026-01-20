#Халық заңгері
Оқиғалар

СҚО-да 25 адамнан "гонконг тұмауы" анықталды

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.01.2026 16:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Солтүстік Қазақстан облысында 25 адамнан "гонконг тұмауы" анықталды.

Жергілікті санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің дерегінше, науқастардың 129-ы ересек адам болса, қалғаны бала, деп жазады qazaqstan.tv.

Эпидемиялық маусым басталғалы 44 мыңнан астам тұрғын жіті респираторлық-вирустық инфекцияға шалдыққан.

Көрсеткіш былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 9 пайызға төмен.

Дәрігер көмегіне жүгінгендердің 66 пайызы 14 жасқа дейінгі балалар.

Мектептерде тұмауға байланысты карантинге жабылған сыныптар жоқ.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
