СҚО-да 25 адамнан "гонконг тұмауы" анықталды

Солтүстік Қазақстан облысында 25 адамнан "гонконг тұмауы" анықталды.
Жергілікті санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің дерегінше, науқастардың 129-ы ересек адам болса, қалғаны бала, деп жазады qazaqstan.tv.
Эпидемиялық маусым басталғалы 44 мыңнан астам тұрғын жіті респираторлық-вирустық инфекцияға шалдыққан.
Көрсеткіш былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 9 пайызға төмен.
Дәрігер көмегіне жүгінгендердің 66 пайызы 14 жасқа дейінгі балалар.
Мектептерде тұмауға байланысты карантинге жабылған сыныптар жоқ.
