Оқиғалар

Кезекті мерзімді әскери қызметке шақыру 2026 жылғы наурыз–маусым айларында өтеді

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 09:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Белгіленген мерзімді әскери қызмет өткерген мерзімді әскери қызметшілерді запасқа шығару және ҚР азаматтарын мерзімді әскери қызметке кезекті шақыру туралы ҚР Үкіметінің қаулысы дайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжат Қазақстан Республикасы Президентінің "Белгіленген мерзімді әскери қызмет өткерген мерзімді әскери қызметшілерді запасқа шығару және Қазақстан Республикасы азаматтарын 2026 жылғы наурыз–маусым және қыркүйек–желтоқсан айларында мерзімді әскери қызметке кезекті шақыру туралы" Жарлығын іске асыру шеңберінде әзірленген.

Аталған құжат 4 ақпанға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

Бұған дейін Қазақстанда әскерге шақырылушыларды есепке алу қағидалары өзгергені туралы хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚҚС артықшылығын қайтарудың жеңілдетілген тәртібі: не білу маңызды
10:33, Бүгін
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚҚС артықшылығын қайтарудың жеңілдетілген тәртібі: не білу маңызды
Тоқаев мерзімді әскери қызметтегі әскери қызметшілерді запасқа шығару туралы жарлыққа қол қойды
09:04, 03 ақпан 2023
Тоқаев мерзімді әскери қызметтегі әскери қызметшілерді запасқа шығару туралы жарлыққа қол қойды
2025 жылы қанша қазақстандықты әскери қызметке шақыру жоспарланып отыр
12:49, 02 желтоқсан 2024
2025 жылы қанша қазақстандықты әскери қызметке шақыру жоспарланып отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
