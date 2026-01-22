#Халық заңгері
Оқиғалар

Каскелендегі мектепте тоғызыншы сынып оқушысы қайтыс болды

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 10:39 Фото: Zakon.kz
Каскелен қаласындағы Каныш Сәтпаев атындағы №47 орта мектепте 9-сынып оқушысы қайтыс болды. Алматы облысы Білім басқармасы баспасөз қызметі Zakon.kz сайтына трагедияның егжей-тегжейін хабарлады.

Ведомство мәліметі бойынша, бірінші сабақтан кейінгі үзіліс кезінде 9 "Г" сынып оқушысының жағдайы кенет нашарлаған. Мектеп әкімшілігі дереу жедел медициналық көмек бригадасын шақырған.

"Оқушының жағдайының кенет нашарлағаны туралы дереу бала бірге тұратын әкесіне хабарланды. Баланың анасы бөлек тұрады. Оқиға сәтінде оқушының қасында оның әжесі – сол мектептің география пәні мұғалімі болды", – делінген Білім басқармасы хабарламасында.

Жедел жәрдем бригадасы жүргізген реанимациялық және медициналық шараларға қарамастан, баланы құтқару мүмкін болмады – оқушы сол жерде қайтыс болды.

2026 жылғы 26 ақпанда оқушыға 16 жас толар еді.

"Қазіргі таңда тиісті органдар бұл факті бойынша тексеру және тергеу шараларын жүргізуде. Дене сараптамаға жіберілді, оның нәтижесі бойынша қосымша ақпарат берілетін болады", – деп толықтырды Алматы облысы Білім басқармасы баспасөз қызметі.

Айта кетейік, 2026 жылғы 21 қаңтарда Түркістан облысының тұрғыны екі кәмелетке толмағанға қатысты зорлық-зомбылық жасады деген күдікпен ұсталғаны хабарланған болатын.

