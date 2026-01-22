Астанада құқық қорғау қызметкеріне оқ атылған оқиғаның егжей-тегжейі белгілі болды
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов 2026 жылғы 22 қаңтарда Сенатта өткен брифингте Астанада құқық қорғау қызметкеріне оқ атылған оқиға туралы толық ақпарат берді.
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасарының айтуынша, полиция қызметкері қызметтен тыс жүрген кезде көшеде қаруланған адамды көріп, оны тоқтату және бейтараптандыру шараларын қолданған.
"Шабуылдаушы арқасына оқ жарақатын тигізді, салдарынан қызметкер зардап шекті және қазіргі уақытта ем қабылдап жатыр. Алғашқы күндері олар реанимацияда болды. Күдіктіні бейтараптандырғаннан кейін ол ұсталды. Қазіргі таңда сот санкциясы бойынша адам өлтіруге оқталу ісі бойынша қамауда", – деді Санжар Әділов.
Оның айтуынша, полиция қызметкері күдіктіні бұрын танымаған. Оқиға сәтінде қызметкер көлікті жүргізіп келе жатқан, тоқтап, күдіктіні ұстау әрекеттерін жасаған.
Сонымен қатар журналистер әлеуметтік желілерде күдіктіні ұстау кезінде оның басының астында тұрған заттың не екені, жастық па әлде басқа нәрсе ме екені туралы пікірталастар болғанын атап өтті.
"Біз бұл мәселені түсіндірдік. Ұстау сәтінде оның қаруы тәркіленді, сонымен қатар жеке тексеру жүргізілді. Қыс мезгілі болғандықтан тергеу іс-шаралары жүргізілді. Біз әрдайым киім мен құралдарды қолданамыз, бұл жағдайда да солар қолданылды. Менің ойымша, бұл шара күдіктінің өмірі мен денсаулығын қорғау үшін жасалды, кейін ол ауруханаға жатқызылып, қамауға алынды", – деп толықтырды Санжар Әділов.
Еске салсақ, бұған дейін желіде күдіктіні ұстау сәтін көрсеткен видео жарияланған болатын.
