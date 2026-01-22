Қазақстандық сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Бүгін, 2026 жылғы 22 қаңтарда қазақстандық сейсмологтар Қытай аумағында болған жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Қазақстанның Ұлттық деректер орталығының сайтында жарияланды:
"ҚР ҰЯО ГЗИ Деректер орталығының жедел мәліметіне сәйкес, 2026 жылғы 22 қаңтарда Астана уақытымен сағат 12:03-те (Гринвич уақытымен 07:03) Қытай аумағында жер сілкінісі болды. Эпицентр координаттары: солтүстік ендіктің 40,84 градусы, шығыс бойлықтың 78,39 градусы. Магнитудасы mb = 4,3. Энергетикалық класы K = 9,6", – делінген хабарламада.
Google Maps деректеріне сәйкес, жер сілкінісі Алматы қаласынан шамамен 295 шақырым оңтүстік-шығыс бағытта тіркелген.
Айта кетейік, 2026 жылғы 16 қаңтарда Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қонаев қаласының маңында магнитудасы 4,1 болған жер сілкінісі туралы тараған ақпаратқа қатысты түсініктеме берген болатын.
