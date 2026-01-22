#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Оқиғалар

Қазақстандық сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 14:39 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Бүгін, 2026 жылғы 22 қаңтарда қазақстандық сейсмологтар Қытай аумағында болған жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Қазақстанның Ұлттық деректер орталығының сайтында жарияланды:

"ҚР ҰЯО ГЗИ Деректер орталығының жедел мәліметіне сәйкес, 2026 жылғы 22 қаңтарда Астана уақытымен сағат 12:03-те (Гринвич уақытымен 07:03) Қытай аумағында жер сілкінісі болды. Эпицентр координаттары: солтүстік ендіктің 40,84 градусы, шығыс бойлықтың 78,39 градусы. Магнитудасы mb = 4,3. Энергетикалық класы K = 9,6", – делінген хабарламада.

Google Maps деректеріне сәйкес, жер сілкінісі Алматы қаласынан шамамен 295 шақырым оңтүстік-шығыс бағытта тіркелген.

Айта кетейік, 2026 жылғы 16 қаңтарда Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қонаев қаласының маңында магнитудасы 4,1 болған жер сілкінісі туралы тараған ақпаратқа қатысты түсініктеме берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
12 ағашты жайпап, шұңқырға құлаған: Алматыда жол апатынан кейін жүргізуші ауруханаға жеткізілді
18:00, Бүгін
12 ағашты жайпап, шұңқырға құлаған: Алматыда жол апатынан кейін жүргізуші ауруханаға жеткізілді
Қазақстандық сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді
09:47, 11 маусым 2025
Қазақстандық сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді
Қазақстандық сейсмологтар Тәжікстандағы жер сілкінісін тіркеді
23:10, 18 мамыр 2023
Қазақстандық сейсмологтар Тәжікстандағы жер сілкінісін тіркеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: