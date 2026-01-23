Жасөспірімдер Оралда мектеп оқушысын ұрып, видеоны жариялады – тергеу жүріп жатыр
Зардап шеккеннің туыстарының айтуынша, кінәлілер жағдайды камераға түсіріп қана қоймай, оны мектеп ішінде де таратқан.
Батыс Қазақстан облысының полиция департаментінің (БҚО ПД) баспасөз қызметі 23 қаңтар 2026 жылы хабарлағандай, Орал қаласы Абай полиция бөлімі бұл оқиғаны тексерген. Тексеру барысында оқиғаның 2025 жылғы қазан айында болғаны анықталды. Арыздар оқиға бойынша полицияға түспеген. Қазіргі уақытта барлық қатысушылар анықталып, полиция бөліміне жеткізілген.
Жасөспірімдердің әрекеті бойынша әкімшілік іс қозғалып, олардың ата-аналары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар, балаларды тәрбиелеу және оқыту бойынша ата-аналардың міндеттерін орындамағаны туралы материалдар да жинақталған. Барлық материалдар қазір кәмелетке толмағандардың істері мен олардың құқықтарын қорғау комиссиясына қарауға жіберілген. Сонымен бірге, білім беру бөліміне кәмелетке толмағандардың заңсыз әрекеттері туралы хабарлама берілмегені бойынша ұсыныс жолданған.
Қазіргі уақытта зардап шеккен жасөспірімге қажетті психологикалық көмек көрсетіліп, онымен Психологиялық қолдау орталығы мамандары жұмыс істеп жатыр. Оқиға бойынша қылмыстық іс те қозғалды, ал тергеу барысы Полиция департаменті басшылығының бақылауында.
Айта кетейік, жақында Алматыдағы бір мұз айдынында да жасөспірімдер арасында жаппай төбелес болған. Алғашқы болжам бойынша, ол қақтығыс тұрмыстық мәселе салдарынан туындаған.