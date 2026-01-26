Ақтөбеде телефон ұрлығымен айналысқандар ұсталды
Бейнебақылау камераларындағы жазбаларды зерделеу барысында екі бойжеткеннің екі iPhone телефонын ұрлағаны анықталды.
Сөренің ашық тұрғанын білгеннен кейін олар үш күннен кейін сол жерге қайта келіп, осындай тағы да бір мобильді құрылғыны жасырын әкеткен.
Жедел-іздестіру іс-шаралары кешенін жүргізу барысында полиция қызметкерлері күдікті ретінде Ақтөбе қаласының 19 және 20 жастағы екі тұрғынын анықтап, ұстады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру аясында күдіктілер өз кінәларын толық мойындап, ұрланған телефондарды ломбардқа тапсырғандарын айтты.
Ақшаны олар өз қажеттіліктеріне жұмсаған. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Тергеу жүргізілуде. Мұндай қылмыстық әрекеттер үшін заңнамада мүлкi тәркiленіп, жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеу, не сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.