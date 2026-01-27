Мемлекет басшысы Израильдің сыртқы істер министрін қабылдады
Тоқаевтың айтуынша, Саардың сапары Израильдің Қазақстанмен жан-жақты ынтымақтастықты нығайтуға берік ниетін растайды.
Акорда мәліметінше, 2026 жылғы 27 қаңтардағы кездесуде сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты жандандыру, жасанды интеллект, ауыл шаруашылығы, су ресурстарын басқару салаларындағы бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Президент Гидеон Саардың Астанаға сапары аясында Қазақстан-Израиль бизнес форумын өткізуді қолдап, оның қорытындысы екі елдің инвестициялық серіктестігін кеңейтуге елеулі үлес қосатынына сенім білдірді.
Сыртқы істер министрі Израильдің Қазақстанмен мемлекетаралық қарым-қатынастарды дамытуға және өзара байланыстарды жаңа әрі сапалы деңгейге көтеруге мүдделі екенін жеткізді.
Гидеон Саар Қазақстанның Ибраһим келісімдеріне қосылуын Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың көреген шешімі ретінде бағалады. Бұл тұрақтылықты, бейбітшілікті және халықаралық диалогты одан әрі нығайтуға ықпал ететінін атап өтті.
Израиль сыртқы істер министрлігінің басшысы Қазақстанда жүргізіліп жатқан ауқымды саяси және әлеуметтік-экономикалық реформаларға жоғары баға беріп, аталған бастамаларды табысты жүзеге асыруға тілектестік білдірді.
Кездесу барысында халықаралық күн тәртібінің өзекті мәселелері талқыланды.