#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Оқиғалар

Ақтөбелік дәрігер науқасты қағаз жүзінде "өлтіріп" қойған

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.01.2026 15:08 Фото: пресс-служба акимата Алматы
2025 жылғы жазда Ақтөбе тұрғыны жағымсыз жағдайға тап болды. №6 емхананың дәрігері науқастың өлімі туралы қате жазбаны тіркеу базасына енгізген, ал шын мәнінде ол адам тірі болған. Бұл жазбаға сүйене отырып, АХАТ бөлімі оны "қаза болған" ретінде тіркеген, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Диапазон" басылымының жазуынша, қате тек бес күннен кейін түзетілген, бірақ Ақтөбе тұрғыны оның салдарын бүгінгі күнге дейін тартып отыр.

Сондықтан ол емханаға қарсы сотқа арыз түсіріп, 1 миллион теңге моральдық шығын төлеуді талап етті. Ол қате жазбаның салдарынан емханада дәрі-дәрмек ала алмай қалғанын, несие мен салық төлемдерін орындай алмай қалғанын, сондай-ақ бұл жағдай ұзақ уақыт эмоционалды қиындық тудырғанын айтты.

Емхана өкілі сотта арызды мойындаудан бас тартып, қатені түзеткендерін және моральдық зиян келтірілмегенін айтты. Дәрігер де автоматтандырылған базада техникалық ақау болғанын, оны дереу бас дәрігерге хабарлағанын және мәселені шешкенін түсіндірді.

Алайда сот анықтағандай, өлім туралы жазба шынымен де арыз берушіге қиындықтар туғызуы мүмкін және оның өзіне де, жақындарына да моральдық ауыртпалық әкелуі ықтимал.

Нәтижесінде сот арызды ішінара қанағаттандырды. Емхана науқасқа моральдық шығын үшін 200 мың теңге төлеуге міндеттелді.

Бұған дейін қостанайлық тұрғын көлігіне құлаған ағаш үшін әкімдіктен бірнеше миллион теңге өндіріп алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Құтқарушылар жолда қалып қойған 50-ден астам адамды жылыту пунктеріне жеткізді
10:50, 08 желтоқсан 2025
Құтқарушылар жолда қалып қойған 50-ден астам адамды жылыту пунктеріне жеткізді
Анасы өлтіріп, әжесін жарақаттаған: Ақтөбеде немересінің қолынан зардап шеккен кейуананың жағдайы қалай
09:55, 05 желтоқсан 2025
Анасы өлтіріп, әжесін жарақаттаған: Ақтөбеде немересінің қолынан зардап шеккен кейуананың жағдайы қалай
Ақтөбелік шенеунік жол сызбаларына бөлінген миллиондаған теңгені қолма-қол ақшаға айналдырып, жымқырған
10:15, 08 сәуір 2025
Ақтөбелік шенеунік жол сызбаларына бөлінген миллиондаған теңгені қолма-қол ақшаға айналдырып, жымқырған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: