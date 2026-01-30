Қайрат Сатыбалдыға тиесілі нарық сатылмай жатыр: баға 4 млрд теңгеге төмендеді
Алматыдағы ірі сауда нарығы орналасқан Жарғылық капиталы толық мемлекетке тиесілі "Көтерме және бөлшек сауда орталығы" компаниясының 100 пайыздық үлесін сатуға арналған үшінші электрондық аукцион мемлекеттік мүлік тізілісі порталында жарияланды.
Компания хабарламасында көрсетілгендей, нысан – жұмыс істеп тұрған нарық, тұрақты ақша ағыны бар дайын коммерциялық актив, қалыптасқан клиенттік база, дамыған инфрақұрылым және әрі қарай өсу әлеуетіне ие.
Аукцион бағаны көтеру тәсілімен электрондық түрде өткізіледі.
Бастапқы баға – 24,77 миллиард теңге.
Компания түсіндіргендей, егер үшінші саудада актив сатылмаса, бағасы сараланған деңгейге тең тендер жарияланады – 28,64 миллиард теңге. Егер тендер нәтижесіз болса, коммерциялық конкурс өткізіледі – бағаланған құны бойынша. Яғни, үшінші сауда – сатып алушыға активті бағаланған құнынан айтарлықтай төмен сатып алу мүмкіндігін беретін жалғыз кезең. Кейінгі рәсімдерде баға жеңілдігі қарастырылмаған.
Бағаны төмендету заңнамаға сәйкес жүргізілген. Бұрын актив екі рет саудаға шығарылған: 2025 жылғы 18 қарашада – 28,64 миллиард теңгеден, 2025 жылғы 26 желтоқсанда – 26,71 миллиард теңгеден.
Естеріңізге сала кетейік, Қайрат Сатыбалды тергеу барысында өз бастамасымен бақылауындағы "Байсат" нарығының үлкен бөлігін мемлекетке қайтарған.