Оқиғалар

Шығыс Қазақстанда парақор шенеуніктерге қатысты тергеу жүргізілуде

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 11:01 Фото: Zakon.kz
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шығыс Қазақстан облысында ірі сыбайлас жемқорлық істерін тергеп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазіргі уақытта елдің шығысындағы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы пара алу және қызметтік өкілеттілікті теріс пайдалану күдігімен тергелуде.

Тергеу барысында анықталғандай, ол жол-құрылыс компаниялары мен автобус парктерінің өкілдерінен заңсыз сыйақылар ретінде 134 миллион теңге алған.

"Оның тұрғылықты жерінде жүргізілген тінту кезінде 121,9 миллион теңге және 97,7 мың доллар тәркіленді", – деп хабарлады ҰҚК баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, ведомство хабарлағандай, осы өңірдегі Білім сапасын қамтамасыз ету департаментінің басшысына қатысты қылмыстық іс қозғалған.

Ол мұғалімдердің мемлекеттік аттестациядан өтуіне ықпал ету үшін жүйелі түрде ақша алған.

"Сот санкциясымен аталған тұлғалар қамауға алынды", – деп нақтылады ҰҚК.

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жарияланбайды.

Айта кетейік, 29 қаңтарда ҰҚК "OrdaMed" АҚ басқарма төрағасы Еркін Длімбетовті іздестіруге шығарғанын хабарлаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
