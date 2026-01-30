Қазақстандық сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
2026 жылғы 30 қаңтар күні таңертең Қырғызстанда жер сілкінісі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақ ұлттық сейсмологиялық орталығының жедел деректері бойынша жер сілкінісі Астана уақытымен 7:54-те тіркелген. Магнитудасы mpv 3,9, энергетикалық класы K=9,0. Қазақстан аумағында жер сілкінісінің сезілетіні туралы мәлімет жоқ.
Қырғызстан Сейсмология институтының мәліметінше, жер сілкінісінің қарқындылығы мынадай болған: Джан-Булак, Достук, Ақ-Талаа ауылдарында – шамамен 3,5 балл; Таш-Булак, Қуланақ, Мин-Булак, Еңбек-Талаа ауылдарында – 3 балл; Нарын қаласында – 2,5 балл.
Айта кетейік, 2026 жылғы 26 қаңтарда да Қырғызстанда сезілетін жер сілкінісі болып, оны Қазақстан сейсмологтары тіркеген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript