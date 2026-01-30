#Халық заңгері
Оқиғалар

Қазақстандық сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 11:59 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
2026 жылғы 30 қаңтар күні таңертең Қырғызстанда жер сілкінісі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақ ұлттық сейсмологиялық орталығының жедел деректері бойынша жер сілкінісі Астана уақытымен 7:54-те тіркелген. Магнитудасы mpv 3,9, энергетикалық класы K=9,0. Қазақстан аумағында жер сілкінісінің сезілетіні туралы мәлімет жоқ.

Қырғызстан Сейсмология институтының мәліметінше, жер сілкінісінің қарқындылығы мынадай болған: Джан-Булак, Достук, Ақ-Талаа ауылдарында – шамамен 3,5 балл; Таш-Булак, Қуланақ, Мин-Булак, Еңбек-Талаа ауылдарында – 3 балл; Нарын қаласында – 2,5 балл.

Айта кетейік, 2026 жылғы 26 қаңтарда да Қырғызстанда сезілетін жер сілкінісі болып, оны Қазақстан сейсмологтары тіркеген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
