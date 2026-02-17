#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Оқиғалар

Алматыда жер сілкінді

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 15:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 17 ақпан, сейсенбі күні Алматы тұрғындары жер сілкінісін сезді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ "Сейсмологиялык зерттеу институты" ЖШС сейсмикалық станциялар желісімен 2026 жылғы 17 ақпанда Астана уақытымен 15 сағат 11 мин жер сілкінісі тіркелді.

Жер сілкінісінің ошағы Қазақстан аумағында Алматы қаласынан шығысқа қарай 74 км. жерде орналасқан.

Алынған деректер өңделуде.

Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ.

Жер сілкінісі кезіндегі 10 қарапайым қадам

1. Жер дүмпуі кезінде үрейленбеңіз;

2. Жер сілкіну кезінде лифт және баспалдақпен қолданбаңыз;

3. Жиhаздан, терезеден, ары тұрыңыз;

4. Жасырынатын жерді табыңыз – жоғарғы қабаттарда негізгі іргелі қабырғалардың бұрышында орын алып жасырыңыз;

5. Ғимараттан шығыңыз (төменгі қабаттарда);

- көп қабатты үйлерде жер сілкіс аяқталған соң ғимараттан шығыңыз;

6. Кетер алдында суды, газды, электр қуатын мүмкіндігіңізше өшіріңіз;

7. Дабыл жол сандығын алыңыз (алдын ала дайындау қажет);

8. Электр желілерден , ғимарат, ағаштардан аулақ болыңыз;

9. Жер сілкінуіне дайын болыңыз;

10. Қарт адамдарға, балаларға, мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмек көрсетіңіз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жетісу облысында жер сілкінді
10:31, 22 қыркүйек 2023
Жетісу облысында жер сілкінді
Түркияда тағы жер сілкінді
15:49, 11 тамыз 2023
Түркияда тағы жер сілкінді
Алматыда жер сілкінді
13:59, 12 сәуір 2024
Алматыда жер сілкінді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
15:15, Бүгін
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
15:12, Бүгін
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
14:51, Бүгін
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
14:38, Бүгін
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: