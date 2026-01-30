Қарағандыда көлікті айдап әкеткен күдікті алғашқы қиылыста ұсталды
Қарағандыда 29 жастағы жергілікті тұрғын діттеген жеріне жетуге бел буып, тосын әрі заңсыз тәсілге жүгінген.
Жеке автокөлігі болмаған және қаржылық қиындықтарға тап болған ол автокешен маңында тұрған көлікті "ала тұруды" жөн көрген.
Таңғаларлығы көліктің кілті оның от алдыру құлпында болған. Алайда оның сапары ұзаққа созылмады.
Алғашқы қиылыстың өзінде-ақ қырағы полиция қызметкерлері оны тоқтатып, аяқ астынан басталған сапарына нүкте қойды. Дегенмен, оқиға мұнымен аяқталған жоқ.
Айдап әкету дерегі бойынша қозғалған тергеу барысында күдіктінің тек көлікті заңсыз иемденумен шектелмегені анықталды.
Тергеу оның көлік иесіне тиесілі, алдыңғы панельде тұрған ұялы телефонды да сындырғанын анықтады. Енді ер адам көлік құралын айдап әкеткені үшін ғана емес, сондай-ақ бөтен мүлікті бүлдіргені үшін де жауапқа тартылады.
