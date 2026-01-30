Алматыда полиция дүкендегі қарақшылық шабуылды әшкереледі
Фото: Zakon.kz
Алматының криминалдық полиция қызметкерлері Әуезов аудандық полиция басқармасындағы әріптестерінің қолдауымен қарақшылық шабуылдың бетін ашты.
Қылмыс қаладағы азық-түлік дүкендерінің бірінде болған. Белгісіз ер адам әйел адамға шабуыл жасап, оған дене жарақатын салып, алтын бұйымын ашық түрде иемденіп, оқиға орнынан бой тасалаған.
Жәбірленушіге дер кезінде медициналық көмек көрсетілді. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жедел-іздестіру іс-шараларының кешені барысында күдікті тұлға анықталып, ұсталды.
Ұрланған мүлік тәркіленіп, қылмыстық істің материалдарына тіркелді. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасып жатыр.
"Криминалдық полиция қызметкерлерінің аумақтық бөлімшемен бірлескен үйлесімді әрі кәсіби әрекеттерінің нәтижесінде күдікті қысқа мерзім ішінде ұсталды. Қылмыстың барлық мән-жайы анықталып, ұрланған мүлік қайтарылды. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жасалған қылмыстар үшін жазаның бұлтартпастығы қағидатын сақтау бағытындағы жұмыс жалғаса береді", — деп нақтылады Алматы қаласы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының бастығы Асхат Даулетияров.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript