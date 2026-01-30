#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматыда полиция дүкендегі қарақшылық шабуылды әшкереледі

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 16:04 Фото: Zakon.kz
Алматының криминалдық полиция қызметкерлері Әуезов аудандық полиция басқармасындағы әріптестерінің қолдауымен қарақшылық шабуылдың бетін ашты.

Қылмыс қаладағы азық-түлік дүкендерінің бірінде болған. Белгісіз ер адам әйел адамға шабуыл жасап, оған дене жарақатын салып, алтын бұйымын ашық түрде иемденіп, оқиға орнынан бой тасалаған.

Жәбірленушіге дер кезінде медициналық көмек көрсетілді. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жедел-іздестіру іс-шараларының кешені барысында күдікті тұлға анықталып, ұсталды.

Ұрланған мүлік тәркіленіп, қылмыстық істің материалдарына тіркелді. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасып жатыр.

"Криминалдық полиция қызметкерлерінің аумақтық бөлімшемен бірлескен үйлесімді әрі кәсіби әрекеттерінің нәтижесінде күдікті қысқа мерзім ішінде ұсталды. Қылмыстың барлық мән-жайы анықталып, ұрланған мүлік қайтарылды. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жасалған қылмыстар үшін жазаның бұлтартпастығы қағидатын сақтау бағытындағы жұмыс жалғаса береді", — деп нақтылады Алматы қаласы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының бастығы Асхат Даулетияров.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Ақмола облысында мәслихат басшысы мен оның отбасына қарақшылық шабуыл жасағандар ұсталды
17:57, 25 шілде 2025
Ақмола облысында мәслихат басшысы мен оның отбасына қарақшылық шабуыл жасағандар ұсталды
Алматы полициясы қалта ұрыларын ұстады
16:37, 05 маусым 2024
Алматы полициясы қалта ұрыларын ұстады
Қостанайдағы қарақшылық шабуыл: Дәрігерді ерегескен танысы тонаған болып шықты
18:56, 13 қаңтар 2025
Қостанайдағы қарақшылық шабуыл: Дәрігерді ерегескен танысы тонаған болып шықты
