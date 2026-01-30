Екібастұздағы тұрмыстық техника дүкеніндегі ұрлық бойынша тергеу басталды
Фото: Zakon.kz
Екібастұз қаласының полициясына сауда үйлерінің бірінің өкілі бейнекамераның ұрланғаны туралы арызбен жүгінді.
Полиция қызметкерлері сауда үйінде орнатылған бейнебақылау камераларының жазбалары арқылы күдіктінің ізіне түсе алды.
Кадрлардан белгісіз әйел тұрмыстық техника дүкеніне кіріп, сөрелердің жанынан өтіп бара жатып, құны 50 мың теңгеден асатын бейнекамераны таңдағаны көрінеді.
Кейін ол кассадан төлем жасамай, ештеңе болмағандай дүкеннен шығып кеткен.
"Сол күні-ақ полицейлер Павлодар облысының 23 жастағы тұрғынын анықтады. Ұрлық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде "елден шықпау туралы қолхат" түріндегі шара таңдалды", – деп мәлімдеді Павлодар облысы полиция департаментінің өкілдері.
