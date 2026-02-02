Қазақстандықтарға "Қорғас" ШЫХО бойынша маңызды хабарлама жасалды
Фото: Zakon.kz
Қазақстандықтарға "Қорғас" ШЫХО уақытша жабылатыны жөнінде ескерту жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қорғас" ШЫХО әкімшілігі 2026 жылғы 2 ақпанда хабарлағандай, Қытайдағы Жаңа жыл мерекесіне және Қытай тарапында уақытша жұмыс тоқтатылуына байланысты орталық 16 ақпаннан 1 наурызға дейін жабылады.
Осы кезеңде Қазақстан жағында туристерге ыңғайлы жағдай жасау мақсатында жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Орталық 2 наурыз 2026 жылдан бастап штаттық режимде қайта ашылады.
Естеріңізге сала кетейік, Жетісу облысының әкімі бұған дейін ""Қорғас" ШЫХО ауқымды жаңғыртылуы, инвестиция көлемінің өсуі, келушілер санның едәуір артуы және кедендік төлемдер кірісінің күрт өсуі туралы хабарлаған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript