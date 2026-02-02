#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
501.02
597.27
6.59
Оқиғалар

Қазақстандықтарға "Қорғас" ШЫХО бойынша маңызды хабарлама жасалды

Хоргос, Международный Центр Приграничного Сотрудничества, МЦПС, беспошлинная торговля между Китаем и Казахстаном, торговые отношения Китая и Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 12:45 Фото: Zakon.kz
Қазақстандықтарға "Қорғас" ШЫХО уақытша жабылатыны жөнінде ескерту жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қорғас" ШЫХО әкімшілігі 2026 жылғы 2 ақпанда хабарлағандай, Қытайдағы Жаңа жыл мерекесіне және Қытай тарапында уақытша жұмыс тоқтатылуына байланысты орталық 16 ақпаннан 1 наурызға дейін жабылады.

Осы кезеңде Қазақстан жағында туристерге ыңғайлы жағдай жасау мақсатында жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Орталық 2 наурыз 2026 жылдан бастап штаттық режимде қайта ашылады.

Естеріңізге сала кетейік, Жетісу облысының әкімі бұған дейін ""Қорғас" ШЫХО ауқымды жаңғыртылуы, инвестиция көлемінің өсуі, келушілер санның едәуір артуы және кедендік төлемдер кірісінің күрт өсуі туралы хабарлаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандықтарға елемеу керек "шұғыл" SMS-хабарламалар көрсетілді
14:25, Бүгін
Қазақстандықтарға елемеу керек "шұғыл" SMS-хабарламалар көрсетілді
"Қорғас" ШЫХО кіру және шығу үшін қандай құжаттар қажет: Қазақстан азаматтары үшін маңызды ақпарат
15:30, 14 қаңтар 2025
"Қорғас" ШЫХО кіру және шығу үшін қандай құжаттар қажет: Қазақстан азаматтары үшін маңызды ақпарат
Қазақстан-Қытай шекарасындағы "Қорғас" орталығы 9 ақпаннан бастап жұмыс істемейді
18:16, 05 ақпан 2024
Қазақстан-Қытай шекарасындағы "Қорғас" орталығы 9 ақпаннан бастап жұмыс істемейді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: