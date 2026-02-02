#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
505.17
599.54
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
505.17
599.54
6.59
Оқиғалар

Таразда темір қоршауға қысылып қалған ит құтқарылды

Ит, Тараз, темір қоршау, құтқару, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.02.2026 20:55 Сурет: gov.kz
2026 жылы 2 ақпанда Жамбыл облысы ТЖД 112 нөміріне қоршаудың темір торы мен тұрғын үйдің бұрышы арасына үй жануары қысылып қалып, өздігінен шыға алмай қалғаны туралы хабарлама келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға орнына ТЖМ жедел-құтқару жасағының қызметкерлері дереу келіп, гидравликалық құралды пайдалана отырып, жануарды босатты.


"Құтқару жұмыстары аяқталғаннан кейін ит иесіне тапсырылды. Біз үшін әрбір өмір маңызды", делінген төменшеліктер хабарламасында.

Бұған дейін Жетісу облысында қамыс арасында қалып кеткен аққу құтқарылғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қызылордада Конституциялық реформалар жөніндегі өңірлік актив отырысы өтті
22:17, 02 ақпан 2026
Қызылордада Конституциялық реформалар жөніндегі өңірлік актив отырысы өтті
Астанада балкондағы темір арасына басы қысылып қалған қыз бала құтқарылды
19:00, 09 шілде 2024
Астанада балкондағы темір арасына басы қысылып қалған қыз бала құтқарылды
Теміртауда ашық жатқан құдыққа түсіп кеткен ит құтқарылды
21:50, 18 қазан 2024
Теміртауда ашық жатқан құдыққа түсіп кеткен ит құтқарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: