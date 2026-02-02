Таразда темір қоршауға қысылып қалған ит құтқарылды
Сурет: gov.kz
2026 жылы 2 ақпанда Жамбыл облысы ТЖД 112 нөміріне қоршаудың темір торы мен тұрғын үйдің бұрышы арасына үй жануары қысылып қалып, өздігінен шыға алмай қалғаны туралы хабарлама келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға орнына ТЖМ жедел-құтқару жасағының қызметкерлері дереу келіп, гидравликалық құралды пайдалана отырып, жануарды босатты.
"Құтқару жұмыстары аяқталғаннан кейін ит иесіне тапсырылды. Біз үшін әрбір өмір маңызды", делінген төменшеліктер хабарламасында.
Бұған дейін Жетісу облысында қамыс арасында қалып кеткен аққу құтқарылғаны хабарланған.
