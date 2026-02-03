#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
505.17
599.54
6.59
Оқиғалар

Астана мен Алматыда қылмыстық топ мүшелері ұсталды

Астана мен Алматыда ауыр қылмыстар жасаған қылмыстық топ мүшелері ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 13:16 Сурет: ҚР ІІМ
Ішкі істер министрлігі мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Астана мен Алматы қалаларында бірқатар ауыр және аса ауыр қылмыстар жасаған қылмыстық қауымдастық мүшелерін ұстады.

Күдіктілерге адам ұрлау, бопсалау және бөтеннің мүлкін қасақана жою фактілері бойынша айып тағылған.

Алматыдағы эпизодтардың бірінде қылмыскерлер жергілікті тұрғынды ұрлап, күш қолдана отырып, одан 12 млн теңге талап еткен. Сонымен қатар, бизнес өкілдеріне қысым көрсету және қорқыту мақсатында автокөліктерді өртеу фактілері тіркелді.

Жедел іс-шаралар барысында 20-дан астам тінту жүргізіліп, ірі көлемдегі ақша, суық қару және басқа да заттай дәлелдемелер тәркіленді. Алты күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жедел-тергеу іс-шаралары әлі де жалғасуда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда бопсалаумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
09:03, 10 маусым 2025
Алматыда бопсалаумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
Алматы мен Шымкентте "Дикий Арман" қылмыстық тобының мүшелері ұсталды
16:46, 08 ақпан 2024
Алматы мен Шымкентте "Дикий Арман" қылмыстық тобының мүшелері ұсталды
Қызылордада арнайы операция кезінде аса қауіпті қылмыскерлер ұсталды
09:05, 16 наурыз 2023
Қызылордада арнайы операция кезінде аса қауіпті қылмыскерлер ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: