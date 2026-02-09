#Халық заңгері
Оқиғалар

ІІМ қару айналымын бақылау бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, оружие, пистолет полицейского, задержание, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 11:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"Заң мен тәртіп" қағидаты аясында қару айналымын бақылау мақсатында 2 – 4 ақпан аралығында республика аумағында "Қызметтік қару" ЖПІШ өткізілуде.

Аталған іс-шараның негізгі мақсаты – өз жұмысында қызметтік қаруды пайдаланатын заңды тұлғалармен, атап айтқанда қаруды сақтау орталықтары, қару-жарақ дүкендері, жеке күзет ұйымдары, атыс тирлері, орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемелері, аңшылық шаруашығымен қару айналымы талаптарының сақталуын тексеру.

ІІО-да барлығы 2 мыңға жуық осындай нысан тіркелген. 3 күн ішінде 652 нысан тексеріліп, 75 заң бұзушылық анықталды.

Оның 55-і қызметтік қару айналымы қағидаларын бұзса, 20-сы қаруды тіркеу тәртібін бұзғаны үшін жауапқа тартылды.

Мысалы, Қостанай қаласында қару сақтау орталығын тексеу барысында қару айналымы қағидаларының бірқатар бұзушылықтары анықталған.

Нысан басшысына тиісті шаралар қабылданып, қару-жарақ бөлмесіндегі қарулар алынып ІІО қоймасына тапсырылды.

Іс-шара аясында құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесу мақсатында полиция қызметкерлері нысан басшыларымен, олардың жұмыскерлерімен заң нормаларын түсіндіру жұмыстарын жүргізуде.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ІІМ ұрланған қаруды тәркілеу бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда
09:17, 04 ақпан 2025
ІІМ ұрланған қаруды тәркілеу бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда
Есірткі айналымына қатысты ақша аударымдары: ІІМ 10 дропперді әшкереледі
09:06, 28 қараша 2025
Есірткі айналымына қатысты ақша аударымдары: ІІМ 10 дропперді әшкереледі
ІІМ қаруды қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару-жарақты тәркілеу бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда
16:39, 04 наурыз 2025
ІІМ қаруды қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару-жарақты тәркілеу бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда
