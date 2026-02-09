ІІМ қару айналымын бақылау бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда
Аталған іс-шараның негізгі мақсаты – өз жұмысында қызметтік қаруды пайдаланатын заңды тұлғалармен, атап айтқанда қаруды сақтау орталықтары, қару-жарақ дүкендері, жеке күзет ұйымдары, атыс тирлері, орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемелері, аңшылық шаруашығымен қару айналымы талаптарының сақталуын тексеру.
ІІО-да барлығы 2 мыңға жуық осындай нысан тіркелген. 3 күн ішінде 652 нысан тексеріліп, 75 заң бұзушылық анықталды.
Оның 55-і қызметтік қару айналымы қағидаларын бұзса, 20-сы қаруды тіркеу тәртібін бұзғаны үшін жауапқа тартылды.
Мысалы, Қостанай қаласында қару сақтау орталығын тексеу барысында қару айналымы қағидаларының бірқатар бұзушылықтары анықталған.
Нысан басшысына тиісті шаралар қабылданып, қару-жарақ бөлмесіндегі қарулар алынып ІІО қоймасына тапсырылды.
Іс-шара аясында құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесу мақсатында полиция қызметкерлері нысан басшыларымен, олардың жұмыскерлерімен заң нормаларын түсіндіру жұмыстарын жүргізуде.