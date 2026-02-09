Су қайта оралады: Жамбыл облысында каналдарды тазалау 10 жылдан кейін қайта басталды
Сурет: Қазақстан Республикасының Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі
Жамбыл облысының Сарысу ауданында жергілікті шаруашылықтарды сумен қамтамасыз ету үшін 10 жылдық үзілістен кейін каналдарды механикалық тазалау жұмыстары басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 9 ақпанда, Қазақстанның Су ресурстары және ирригация министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
Ведомствоның мәліметінше, аталған жұмыстар Талас өзенінен Байкадам, Игилик, Жанаталап және Тоғызкент ауылдық округтеріне тұрақты су жеткізуді қамтамасыз етеді.
Қосымша ақпаратқа сәйкес, қазіргі таңда Талас өзенінен "Борибай-1" каналына Аса өзені арқылы су жіберу жұмыстары басталған.
Сондай-ақ, жақында Түркістан облысының тұрғындарына да жақсы хабар жетті. Жетісай ауданында 40 жылдан кейін алғаш рет негізгі ирригациялық каналдардың кең ауқымды тазалау жұмыстары жүргізілуде.
