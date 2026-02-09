Алматы облысында блогер қыз жалған алып қашу қойылымы үшін жазаланды
Соттың баспасөз қызметінің мәліметінше, 2026 жылғы 15 қаңтарда сағат 20:00 шамасында бойжеткен TikTok-та өзін алып қашып, мәжбүрлі түрде тұрмысқа шығармақ болды деген мазмұндағы жалған бейнежазба жариялаған.
Аталған бейнеролик әлеуметтік желілерде тез таралып, қоғамда үлкен резонанс туғызған.
"Сот отырысы барысында К. есімді азаматша өз кінәсін толық мойындап, бейнежазбаны тек қаралым жинау мақсатында жариялағанын, жасаған әрекетіне өкініш білдіретінін айтты", – деп мәлімдеді Қарасай ауданаралық мамандандырылған әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі сот.
Сот шешімімен ол кінәлі деп танылып, 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Құқық бұзушылықтың алғаш рет жасалғаны және айыпталушының өкініш білдіруі ескеріліп, айыппұл сомасы 30 пайызға азайтылды. Нәтижесінде төленуге тиіс сома 60 550 теңгені құрады.
Сот қаулысы әзірге заңды күшіне енген жоқ.
Айта кетейік, бұған ұқсас жағдай бұған дейін Астана қаласында да тіркелген. Желтоқсан айының басында әлеуметтік желілерде ерекше қажеттілігі бар балалар мен олардың ата-аналарына қатысты қорлайтын пікірлер жариялаған блогерге ірі көлемде айыппұл салынған болатын.